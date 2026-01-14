Правительства ряда европейских стран оказывают давление на ЕС с целью назначения специального переговорщика, который бы представлял континент в вопросах Украины.

Такой шаг вызван опасением, что США могут заключить соглашение с Россией без учета позиций Европы.

ЕС выбирает спецпредставителя для переговоров с РФ

Как сообщили трое дипломатов и чиновников, знакомых с ходом переговоров на условиях анонимности для Politico, Франция и Италия заручились поддержкой Европейской комиссии и нескольких других государств для этой должности.

Европейские лидеры считают, что континент может защитить свои красные линии, такие как будущее членство Украины в НАТО, только если будет иметь представителя за столом переговоров.

Это стало бы беспрецедентным шагом, ведь Европа традиционно не принимала прямого участия в двусторонних переговорах, которые организует администрация Дональда Трампа.

Президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Италии Джорджия Мелони в последние недели призывали к открытию дипломатических каналов с Владимиром Путиным и его ближайшим окружением, даже несмотря на неудачу мирных переговоров в Белом доме.

По словам высокопоставленного французского чиновника, “Макрон в последние дни выступал за то, что важно играть хотя бы определенную роль в дискуссии”, а Мелони поддержала идею привлечения Европы, хотя понимает ограниченные возможности влияния.

В настоящее время остаются серьезные разногласия по деталям этой позиции. Критики предупреждают, что назначение переговорщика не гарантирует добросовестности России в переговорах и не отменяет ее требования о передаче частей украинской территории.

В Брюсселе продолжаются дискуссии о роли ЕС в переговорах и путях донесения опасений до Вашингтона.

Бывший специальный представитель США по переговорам по Украине Курт Волкер отметил Politico, что «Европе нужно иметь собственное общение, даже если она не в одной комнате с американцами и россиянами».

Идея создания должности специального посланника обсуждалась впервые еще на саммите ЕС в марте прошлого года, однако решение тогда не приняли.

Роль этого переговорщика должна быть узко сфокусирована на представительстве ЕС вместе с Киевом, а не на переговорах с Россией от имени ЕС.

Верховный представитель ЕС по иностранным делам Кая Каллас позиционирует себя как потенциального кандидата на эту роль, используя свой авторитет и поддержку Киева для усиления санкций против России.

При этом до сих пор не определено, кого именно переговорщик будет представлять, только ЕС или более широкую коалицию с участием других стран, таких как Великобритания.

Некоторые дипломаты предлагают кандидатуры бывших национальных лидеров или действующих политиков, включая бывшего премьера Италии Марио Драги и президента Финляндии Александера Стубба, учитывая их опыт и связи с Вашингтоном и Москвой.

Чиновники подчеркивают, что пока должность специального посланника не существует, любые разговоры о кандидатах являются предварительными.

Источник : Politico