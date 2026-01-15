Европейский Союз с 1 февраля снижает максимально допустимую цену на российскую нефть до 44,1 доллара за баррель.

Соответствующие изменения внесены в регламент ЕС и опубликованы в Официальном журнале Евросоюза.

Снижение ценового потолка на нефть РФ

До 31 января 2026 года ценовой потолок на нефть РФ составляет 47,6 доллара за баррель.

Ранее, с декабря 2022 года по сентябрь 2025 года, этот показатель был установлен на уровне 60 долларов за баррель.

Механизм ценового потолка предусматривает, что компании из стран ЕС и других государств Запада могут предоставлять страхование, финансирование и морские услуги для транспортировки российской нефти только в случае ее продажи по цене не выше установленного лимита.

Цель ограничения — уменьшить нефтяные доходы России и затруднить финансирование войны против Украины.

На фоне действия санкций Россия сталкивается с проблемами сбыта нефти.

По данным Bloomberg, танкеры с российской сырой нефтью скапливаются в море из-за сложностей с разгрузкой в пунктах назначения, в частности у берегов Омана, в Аравийском море и вблизи Китая.

Кроме того, индийские покупатели все чаще избегают нефти российских компаний, находящихся под санкциями, а часть поставок перенаправляется в Китай.

Это привело к падению стоимости российского нефтяного экспорта до минимальных показателей с начала полномасштабной войны.