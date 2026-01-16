Прокуратура Литвы передала в суд обвинительный акт в отношении шестерых иностранных граждан, подозреваемых в планировании террористического акта по заданию российской военной разведки ГРУ против частного оборонного поставщика в городе Шяуляй.

Об этом сообщает вещатель LRT со ссылкой на Генеральную прокуратуру Литвы.

Попытка теракта против оборонного завода для Украины в Литве: что известно

Следствие установило, что целью атаки было предприятие UAB TVC Solutions в Шяуляй.

В частности, планировался саботаж производства мобильных станций анализа радиочастотного спектра, предназначенных для Вооруженных сил Украины.

Прокуратура отмечает, что деятельность группы координировалась из России, а ее участники были связаны с представителями ГРУ РФ.

По словам главного прокурора Департамента по расследованию организованной преступности и коррупции Артураса Урбелиса, обвинительный акт был передан в Шяуляйский окружной суд 14 января.

Шестерым фигурантам инкриминируют:

участие в террористической группе;

покушение на совершение теракта;

финансирование террористической деятельности.

Отмечается, что обвиняемые имеют разное гражданство: среди них граждане Испании, Колумбии, Кубы, России и Беларуси, один из подозреваемых имеет двойное гражданство Испании и Колумбии.

Отдельно продолжается расследование в отношении еще четырех человек.

Один из них задержан в Колумбии по международному ордеру и ожидает экстрадиции в Литву, в отношении еще троих выданы международные ордера на арест.

Самое серьезное обвинение — участие в организованной террористической группе — предусматривает от 5 до 15 лет лишения свободы.

По словам Урбелиса, обвинительный акт насчитывает 258 страниц, а материалы дела — 42 тома.