Генеральный штаб Польши может поднять вопрос о восстановлении обязательной военной службы, если демографическая ситуация не позволит поддерживать численность Вооруженных сил на необходимом уровне.

Об этом в эфире Польского радио 24 заявил представитель Генерального штаба, полковник Марек Петшак.

Восстановление обязательной военной службы в Польше: что известно

Он подчеркнул, что пока никаких решений о возвращении призыва не принято, а в случае возникновения такой необходимости вопрос будет заранее и широко обсуждаться.

— Если мы придем к выводу, что демография не позволяет нам поддерживать личный состав Вооруженных сил на таком уровне, как мы хотим, то тогда мы будем вынуждены объявить такую необходимость, но точно не военной службы в таком объеме, как мы ее помним из давних времен. Говорим здесь о выборочной военной службе, — сказал полковник.

Выборочный военный призыв обычно предусматривает привлечение военнослужащих запаса, которые имеют навыки и способности, полезные для армии.

Речь идет не о массовом призыве, а об оценке пригодности конкретных резервистов.

Такой формат чаще всего применяют в кризисных ситуациях, в частности во время стихийных бедствий или для противодействия террористическим угрозам.

Предпочтение отдается тем, кто уже проходил военную подготовку или имеет специализированные навыки.

Ранее министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что американская сторона заверила Варшаву в отсутствии намерений сокращать военное присутствие США на территории Польши.

