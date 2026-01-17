Ирина Гамалий, редактор сайта
В Польше могут ввести выборочный военный призыв из-за сокращения населения
- Генштаб Польши заявил, что может рекомендовать выборочный военный призыв в случае, если демографическая ситуация не позволит поддерживать необходимую численность Вооруженных сил.
- Представитель Генштаба подчеркнул, что возможный призыв не будет предусматривать массовую обязательную службу.
Генеральный штаб Польши может поднять вопрос о восстановлении обязательной военной службы, если демографическая ситуация не позволит поддерживать численность Вооруженных сил на необходимом уровне.
Об этом в эфире Польского радио 24 заявил представитель Генерального штаба, полковник Марек Петшак.
Восстановление обязательной военной службы в Польше: что известно
Он подчеркнул, что пока никаких решений о возвращении призыва не принято, а в случае возникновения такой необходимости вопрос будет заранее и широко обсуждаться.
— Если мы придем к выводу, что демография не позволяет нам поддерживать личный состав Вооруженных сил на таком уровне, как мы хотим, то тогда мы будем вынуждены объявить такую необходимость, но точно не военной службы в таком объеме, как мы ее помним из давних времен. Говорим здесь о выборочной военной службе, — сказал полковник.
Выборочный военный призыв обычно предусматривает привлечение военнослужащих запаса, которые имеют навыки и способности, полезные для армии.
Речь идет не о массовом призыве, а об оценке пригодности конкретных резервистов.
Такой формат чаще всего применяют в кризисных ситуациях, в частности во время стихийных бедствий или для противодействия террористическим угрозам.
Предпочтение отдается тем, кто уже проходил военную подготовку или имеет специализированные навыки.
Ранее министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что американская сторона заверила Варшаву в отсутствии намерений сокращать военное присутствие США на территории Польши.