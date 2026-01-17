В Италии задержали судно, которое перевозило более 33 тысяч тонн черных металлов из российского порта Новороссийск, а членов экипажа подозревают в нарушении санкций ЕС.

Об этом сообщает итальянское агентство ANSA.

В Италии арестовали судно с металлом из РФ

Захват судна стал результатом расследования, координированного Генеральной прокуратурой Бриндизи и проведенного Финансовой гвардией Италии совместно с Таможенным агентством.

Во время проверок правоохранители обнаружили серьезные несоответствия, фальсификации и изменения в бортовой документации, которые касались мест стоянки судна и грузовых операций.

Анализ документации и данных из системы ECDI — обязательной электронной навигационной системы для крупных судов — подтвердил, что судно находилось в российском порту Новороссийск с 13 по 16 ноября 2025 года.

В этот период корабль осуществлял грузовые операции с черными металлами, которые подпадают под ограничительные меры Европейского Союза против Российской Федерации.

Кроме того, следствие установило, что вблизи Новороссийска судно деактивировало систему AIS — GPS-приемник и транспондер, которые передают данные о местоположении, курсе и скорости судна в реальном времени.

По версии правоохранителей, это было сделано с целью избежать геолокации и помешать контролю со стороны компетентных органов.

Изъятие судна было подтверждено судом Бриндизи.

