В Италии задержали судно с металлом из РФ: экипаж подозревают в нарушении санкций
- Итальянские правоохранители задержали судно в порту Бриндизи за нарушение санкций Европейского Союза против России.
- Следствие установило, что судно загружало более 33 тысяч тонн черных металлов в российском порту Новороссийск в ноябре 2025 года.
- Под следствием находятся импортер, судовладелец и два члена экипажа, а изъятие судна подтвердил суд Бриндизи.
В Италии задержали судно, которое перевозило более 33 тысяч тонн черных металлов из российского порта Новороссийск, а членов экипажа подозревают в нарушении санкций ЕС.
Об этом сообщает итальянское агентство ANSA.
В Италии арестовали судно с металлом из РФ
Захват судна стал результатом расследования, координированного Генеральной прокуратурой Бриндизи и проведенного Финансовой гвардией Италии совместно с Таможенным агентством.
Во время проверок правоохранители обнаружили серьезные несоответствия, фальсификации и изменения в бортовой документации, которые касались мест стоянки судна и грузовых операций.
Анализ документации и данных из системы ECDI — обязательной электронной навигационной системы для крупных судов — подтвердил, что судно находилось в российском порту Новороссийск с 13 по 16 ноября 2025 года.
В этот период корабль осуществлял грузовые операции с черными металлами, которые подпадают под ограничительные меры Европейского Союза против Российской Федерации.
Кроме того, следствие установило, что вблизи Новороссийска судно деактивировало систему AIS — GPS-приемник и транспондер, которые передают данные о местоположении, курсе и скорости судна в реальном времени.
По версии правоохранителей, это было сделано с целью избежать геолокации и помешать контролю со стороны компетентных органов.
Изъятие судна было подтверждено судом Бриндизи.