Администрация президента США Дональда Трампа обсуждает идею расширения мандата Совета мира на Украину и Венесуэлу как механизма контроля за выполнением мирных договоренностей в международных конфликтах.

Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на американских и украинских чиновников, знакомых с ходом консультаций.

Совет мира для Украины: что известно

По словам собеседников FT, в Вашингтоне рассматривают Совет мира как неформальную параллельную площадку, которая может частично заменить механизмы ООН в урегулировании конфликтов за пределами сектора Газа.

Идею планируют представить на Всемирном экономическом форуме в Давосе уже на следующей неделе.

Украинский высокопоставленный чиновник, участвовавший в переговорах с США, заявил, что Совет мира является ключевым элементом предложений по прекращению войны между Украиной и Россией.

По предварительной концепции, в состав совета могут войти представители Украины, стран Европы, НАТО и России, а сама структура должна контролировать выполнение 20-пунктного мирного плана.

Financial Times отмечает, что расширение мандата совета вызывает беспокойство у ряда стран, поскольку орган фактически будет находиться под контролем администрации Трампа.

Арабский дипломат, на которого ссылается издание, назвал инициативу необычной процедурой и отметил, что ее активно обсуждают на международном уровне.

Пока остаются неизвестными юридический статус совета, его полномочия и механизмы действия за пределами Ближнего Востока.

Ранее президент США Дональд Трамп объявил о создании Совета мира для контроля послевоенного управления Сектором Газа и перехода к следующему этапу 20-пунктного мирного плана.

Соответствующее заявление он сделал в соцсети Truth Social, отметив, что управление регионом в переходный период будет осуществлять палестинское технократическое правительство при поддержке Совета.

