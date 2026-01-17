По примеру Газы: США могут создать Совет мира для Украины
- Совет мира рассматривают как механизм контроля за выполнением 20-пунктного мирного плана по войне РФ против Украины.
- Формат совета может стать альтернативой международным институтам, в частности ООН, в вопросе политического урегулирования конфликта.
Администрация президента США Дональда Трампа обсуждает идею расширения мандата Совета мира на Украину и Венесуэлу как механизма контроля за выполнением мирных договоренностей в международных конфликтах.
Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на американских и украинских чиновников, знакомых с ходом консультаций.
Совет мира для Украины: что известно
По словам собеседников FT, в Вашингтоне рассматривают Совет мира как неформальную параллельную площадку, которая может частично заменить механизмы ООН в урегулировании конфликтов за пределами сектора Газа.
Идею планируют представить на Всемирном экономическом форуме в Давосе уже на следующей неделе.
Украинский высокопоставленный чиновник, участвовавший в переговорах с США, заявил, что Совет мира является ключевым элементом предложений по прекращению войны между Украиной и Россией.
По предварительной концепции, в состав совета могут войти представители Украины, стран Европы, НАТО и России, а сама структура должна контролировать выполнение 20-пунктного мирного плана.
Financial Times отмечает, что расширение мандата совета вызывает беспокойство у ряда стран, поскольку орган фактически будет находиться под контролем администрации Трампа.
Арабский дипломат, на которого ссылается издание, назвал инициативу необычной процедурой и отметил, что ее активно обсуждают на международном уровне.
Пока остаются неизвестными юридический статус совета, его полномочия и механизмы действия за пределами Ближнего Востока.
Ранее президент США Дональд Трамп объявил о создании Совета мира для контроля послевоенного управления Сектором Газа и перехода к следующему этапу 20-пунктного мирного плана.
Соответствующее заявление он сделал в соцсети Truth Social, отметив, что управление регионом в переходный период будет осуществлять палестинское технократическое правительство при поддержке Совета.