Немецкие военные неожиданно покинули Гренландию без объяснений
- Группа из 15 немецких военнослужащих во главе с контрадмиралом неожиданно и без объяснений покинула Гренландию.
- Внезапное отступление произошло на фоне подготовки НАТО к учениям на острове и недавних заявлений Дональда Трампа о территориальной принадлежности Гренландии.
Немецкие военные покинули Гренландию без объяснений. Они прибыли на остров 16 января в рамках миссии НАТО по приглашению Дании.
Почему немецкие военные покинули Гренландию
Как сообщает Bild, группа из 15 немецких военнослужащих во главе с контрадмиралом Стефаном Паули неожиданно и без объяснений покинула Гренландию. Они вылетели из столицы и крупнейшего острова Нуук.
По информации издания, еще вчера, 17 января, сообщалось, что солдаты Бундесвера останутся в Гренландии дольше, чем планировалось. Теперь немецкие вооруженные силы тайно покинули территорию без каких-либо сообщений или других объяснений.
Как отметили журналисты, представитель миссии на месте не ответил на запросы. Из Берлина также не поступало никаких объяснений.
В издании утверждают, приказ об отступлении поступил из Берлина только сегодня утром. Никаких объяснений немецким войскам на месте не предоставили, а все запланированные встречи пришлось срочно отменить.
В то же время адмирал Паули только вчера заявлял, что они обменялись мнениями с военными Дании и других стран о возможностях дальнейшего сотрудничества на острове.
15 января министр обороны Нидерландов Рубенс Брекельманс сообщил, что европейские страны направляют военных офицеров в Гренландию для разведки и подготовки к дальнейшим военным учениям НАТО.
Такие действия произошли на фоне заявлений президента США Дональда Трампа о том, что Гренландия, которая является частью Дании, должна перейти к Соединенным Штатам Америки, иначе остров “заберут Россия или Китай”.