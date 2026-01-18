Немецкие военные покинули Гренландию без объяснений. Они прибыли на остров 16 января в рамках миссии НАТО по приглашению Дании.

Почему немецкие военные покинули Гренландию

Как сообщает Bild, группа из 15 немецких военнослужащих во главе с контрадмиралом Стефаном Паули неожиданно и без объяснений покинула Гренландию. Они вылетели из столицы и крупнейшего острова Нуук.

По информации издания, еще вчера, 17 января, сообщалось, что солдаты Бундесвера останутся в Гренландии дольше, чем планировалось. Теперь немецкие вооруженные силы тайно покинули территорию без каких-либо сообщений или других объяснений.

Как отметили журналисты, представитель миссии на месте не ответил на запросы. Из Берлина также не поступало никаких объяснений.

В издании утверждают, приказ об отступлении поступил из Берлина только сегодня утром. Никаких объяснений немецким войскам на месте не предоставили, а все запланированные встречи пришлось срочно отменить.

В то же время адмирал Паули только вчера заявлял, что они обменялись мнениями с военными Дании и других стран о возможностях дальнейшего сотрудничества на острове.

15 января министр обороны Нидерландов Рубенс Брекельманс сообщил, что европейские страны направляют военных офицеров в Гренландию для разведки и подготовки к дальнейшим военным учениям НАТО.

Такие действия произошли на фоне заявлений президента США Дональда Трампа о том, что Гренландия, которая является частью Дании, должна перейти к Соединенным Штатам Америки, иначе остров “заберут Россия или Китай”.

