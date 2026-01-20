Министр иностранных дел Жан-Ноэль Барро заявил, что Франция поддерживает позицию Европарламента по приостановке торгового соглашения между ЕС и США из-за угроз президента Дональда Трампа.

Об этом Барро сообщил в сети Х.

Франция поддерживает приостановку торгового соглашения с США

Глава МИД подчеркнул, что Франция не собирается поддаваться на тарифный шантаж Дональда Трампа.

Сейчас смотрят

— Франция поддерживает приостановку торгового соглашения с США, как хочет Европарламент. Если давление подтвердится, Европа сделает из этого все необходимые выводы. Еврокомиссия готовится к этому и имеет очень мощные инструменты, — сказал Барро.

Напомним, президент США Дональд Трамп пригрозил повышенными тарифами странам Европы, которые поддержали Данию и Гренландию в ответ на его претензии на остров.

По его словам, с 1 февраля на все товары, поставляемые в США из Дании, Норвегии, Швеции, Франции, Германии, Великобритании, Нидерландов и Финляндии, будет наложена пошлина в размере 10%. С 1 июня она вырастет до 25%.

В ответ Евросоюз пообещал дать “решительный ответ” на новые пошлины, которые Трамп может ввести против государств-членов ЕС.

Американский президент также пригрозил Франции высокими пошлинами на шампанское, если страна откажется присоединиться к создаваемому им Совету мира.

Президент Франции Эмманюэль Макрон призвал ЕС активировать инструмент против принуждения (ІСІ), если новые тарифы Трампа будут введены.

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.