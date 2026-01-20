Франция выступила за приостановку торгового соглашения с США из-за угроз Трампа
- Франция поддерживает приостановку торгового соглашения между ЕС и США из-за угроз Дональда Трампа.
- Министр иностранных дел Жан-Ноэль Барро заявил, что Франция не поддастся на тарифный шантаж США.
Министр иностранных дел Жан-Ноэль Барро заявил, что Франция поддерживает позицию Европарламента по приостановке торгового соглашения между ЕС и США из-за угроз президента Дональда Трампа.
Об этом Барро сообщил в сети Х.
Глава МИД подчеркнул, что Франция не собирается поддаваться на тарифный шантаж Дональда Трампа.
— Франция поддерживает приостановку торгового соглашения с США, как хочет Европарламент. Если давление подтвердится, Европа сделает из этого все необходимые выводы. Еврокомиссия готовится к этому и имеет очень мощные инструменты, — сказал Барро.
Напомним, президент США Дональд Трамп пригрозил повышенными тарифами странам Европы, которые поддержали Данию и Гренландию в ответ на его претензии на остров.
По его словам, с 1 февраля на все товары, поставляемые в США из Дании, Норвегии, Швеции, Франции, Германии, Великобритании, Нидерландов и Финляндии, будет наложена пошлина в размере 10%. С 1 июня она вырастет до 25%.
В ответ Евросоюз пообещал дать “решительный ответ” на новые пошлины, которые Трамп может ввести против государств-членов ЕС.
Американский президент также пригрозил Франции высокими пошлинами на шампанское, если страна откажется присоединиться к создаваемому им Совету мира.
Президент Франции Эмманюэль Макрон призвал ЕС активировать инструмент против принуждения (ІСІ), если новые тарифы Трампа будут введены.