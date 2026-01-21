Самолет американского президента Дональда Трампа, направлявшийся на Всемирный экономический форум в Давосе, вынужден был вернуться в США вскоре после взлета.

Об этом пишет издание Politico.

Поездка Трампа в Давос

По словам представителя Белого дома, самолет Air Force One вернулся в США из-за незначительной неисправности электрики.

Так, самолет Air Force One перенаправили обратно на базу Эндрюс в штате Мэриленд после того, как экипаж обнаружил проблему, сообщила пресс-секретарь Белого дома Каролина Левитт.

После приземления в Эндрюс президент Трамп и его команда пересели на новый самолет и продолжили полет в Швейцарию.

В среду Трамп должен выступить с речью на Всемирном экономическом форуме в Давосе. Это происходит на фоне напряженных отношений с европейскими союзниками из-за его кампании давления с целью аннексии Гренландии.

Источник : Politico, CNN

