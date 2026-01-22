Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты достигают прогресса в урегулировании нескольких военных конфликтов.

Об этом он сказал 22 января на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

Заявление Трампа о войне и мирных переговорах

Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты уже достигли мира на Ближнем Востоке и работают над урегулированием других конфликтов.

По его словам, в ближайшее время может быть урегулирована еще одна война.

— Мы скоро урегулируем еще одну войну, — заверил Дональд Трамп.

Говоря о войне в Украине, Трамп отметил, что считал ее “конфликтом, который будет легче всего урегулировать”, однако на практике ситуация оказалась значительно сложнее.

Он подчеркнул, что количество жертв чрезвычайно высоко.

По утверждению Трампа, только за последний месяц погибли около 29 тыс. человек, преимущественно военных.

Президент США назвал эти потери ужасными и заявил, что в настоящее время ведется активная работа по достижению мира.

Он также подчеркнул, что его администрация отмечает значительный прогресс в мирных переговорах и продолжает работать над завершением военных действий.

Ранее Дональд Трамп сказал, что и президент РФ Владимир Путин, и президент Украины Владимир Зеленский якобы готовы к заключению соглашения о завершении войны.

Трамп также заявил, что война в Украине не должна была начинаться, и назвал ее “настоящей резней”.

По его словам, он уже провел беседы с Путиным и Зеленским, обе стороны заинтересованы в достижении договоренностей.

