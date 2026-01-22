Спецпосланник Трампа Уиткофф анонсировал визит в Украину
Специальный посланник президента США Стивен Уиткофф заявил о запланированном визите в Украину.
Об этом он сообщил в комментарии журналистам.
Визит Уиткоффа в Украину: что известно
Стивен Уиткофф сообщил, что планирует посетить Украину в рамках своей дипломатической деятельности.
Он не уточнил точную дату поездки, а также формат запланированных встреч, однако отметил, что визит связан с текущими международными консультациями.
По словам Уиткоффа, контакты с украинской стороной являются частью более широких усилий, направленных на обсуждение ситуации с безопасностью и дипломатических инициатив.
Дополнительные детали программы визита пока не разглашаются.
Ранее спецпосланник президента США Стивен Уиткофф заявил о значительном прогрессе в мирном процессе и сообщил, что вечером 22 января отправляется в Москву.
По словам Уиткоффа, Соединенные Штаты оптимистично оценивают текущий этап мирных консультаций.
Он подчеркнул, что считает поездку в Москву важной, поскольку переговорный процесс, по его оценке, приближается к финальной стадии.