Специальный посланник президента США Стивен Уиткофф заявил о запланированном визите в Украину.

Об этом он сообщил в комментарии журналистам.

Визит Уиткоффа в Украину: что известно

Стивен Уиткофф сообщил, что планирует посетить Украину в рамках своей дипломатической деятельности.

Сейчас смотрят

Он не уточнил точную дату поездки, а также формат запланированных встреч, однако отметил, что визит связан с текущими международными консультациями.

По словам Уиткоффа, контакты с украинской стороной являются частью более широких усилий, направленных на обсуждение ситуации с безопасностью и дипломатических инициатив.

Дополнительные детали программы визита пока не разглашаются.

Ранее спецпосланник президента США Стивен Уиткофф заявил о значительном прогрессе в мирном процессе и сообщил, что вечером 22 января отправляется в Москву.

По словам Уиткоффа, Соединенные Штаты оптимистично оценивают текущий этап мирных консультаций.

Он подчеркнул, что считает поездку в Москву важной, поскольку переговорный процесс, по его оценке, приближается к финальной стадии.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.