В пятницу, 23 января, на трехсторонних переговорах в Абу-Даби (ОАЭ) состоялся разговор между делегациями Украины, России и США. Уже должна быть часть ответов от РФ.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский в вечернем обращении.

Зеленский о переговорах в Абу-Даби

— Сегодня много задач, в том числе у нашей дипломатической команды. Почти каждый час мне докладывают украинские представители – они сейчас находятся в Эмиратах, там сегодня украинская, американская и российская делегации, уже был разговор, — отметил президент.

Он добавил, что стороны обсуждают параметры окончания войны. Президент предположил, что “уже сейчас должна быть по крайней мере часть ответов от России”.

— Главное, чтобы Россия была готова завершить эту войну, которую сама же и начала. Украинские позиции четкие. Рамки для диалога я определил для нашей делегации, — рассказал Зеленский.

По его словам, украинская делегация — Рустем Умеров, Кирилл Буданов, Давид Арахамия, Сергей Кислица — постоянно находятся на связи.

В субботу к переговорам присоединится генерал Андрей Гнатов, начальник Генерального штаба, и представитель ГУР Вадим Скибицкий.

— По содержанию переговоров сегодня еще рано делать выводы — мы посмотрим, как разговор пойдет завтра и какими будут результаты, — сказал глава государства.

Он отметил, что одного только желания Украины закончить войну недостаточно – нужно, чтобы и Россия этого хотела.

Напомним, сегодня начались трехсторонние переговоры в Абу-Даби между Украиной, США и Россией. Стороны будут обсуждать условия прекращения полномасштабной войны. Переговоры продлятся три дня.

