За народного депутата Юлию Тимошенко на данный момент внесена вся сумма залога, которую назначил ей Высший антикоррупционный суд.

Об этом сообщили в ВАКС.

Внесение залога за Юлию Тимошенко: что известно

— Да, это соответствует действительности, — подтвердили в ВАКС внесение залога за Тимошенко.

Напомним, 14 января детективы НАБУ и прокуроры САП сообщили Тимошенко о подозрении в предложении предоставления неправомерной выгоды народным депутатам Украины.

По данным следствия, подозреваемая инициировала переговоры с отдельными народными депутатами о введении системного механизма предоставления неправомерной выгоды в обмен на лояльное поведение во время голосований.

Юлия Тимошенко отвергает выдвинутые ей обвинения и заявляет о политическом заказе против себя.

16 января Высший антикоррупционный суд определил для Тимошенко меру пресечения в виде залога в размере 33 млн грн и возложил на нее соответствующие процессуальные обязанности.

Тимошенко заявила, что не обращалась к своим однопартийцам с просьбой собирать средства на залог, однако они делают это, чтобы предотвратить ее арест.

21 января ВАКС отказался налагать арест на средства на счетах лидера фракции Батькивщина.

Однако суд принял решение об аресте имущества, изъятого во время обысков, и арестовал имущество мужа Юлии Тимошенко.

