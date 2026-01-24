Трехсторонние переговоры между США, Россией и Украиной в Абу-Даби были “продуктивными” и принесли прогресс, заявили американские чиновники.

Советники президента Дональда Трампа после переговоров в субботу были настроены оптимистично и считали, что им удалось выйти на путь, который позволит сократить разногласия по ключевому камню преткновения – территориальному контролю на востоке Украины.

Об этом пишет Axios.

Трехсторонние переговоры и атака РФ на Украину

— В пятницу и субботу Соединенные Штаты координировали трехстороннюю встречу с участием Украины и России, которую любезно приняли Объединенные Арабские Эмираты. Переговоры были очень конструктивными, и было достигнуто соглашение продолжить переговоры на следующей неделе в Абу-Даби. Президент Трамп и вся его команда настроены на достижение мира в этой войне, — написал в X Стив Уиткофф.

Переговоры прошли на фоне того, что Россия ночью 24 января совершила очередную массированную ракетную и дроновую атаку по Киеву и другим городам.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российские военные применили 370 ударных дронов и 21 ракету разных типов.

— Мы должны обеспечить полное выполнение всего, о чем было договорено с президентом Трампом в Давосе относительно противовоздушной обороны, — подчеркнул он.

Белому дому понадобилось несколько месяцев, чтобы убедить россиян и украинцев согласиться на трехсторонние переговоры при посредничестве США, сообщили два американских чиновника во время брифинга для журналистов в субботу, 24 января.

Они добавили, что встреча президента Трампа с Зеленским в Давосе в четверг днем и четырехчасовая встреча его спецпредставителей Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера с президентом Путиным в Москве в четверг вечером заложили основу для переговоров в Абу-Даби.

И Путин, и Зеленский согласились направить своих переговорщиков. Это свидетельствует о том, что они верят в наличие прогресса, — сказал один из американских чиновников.

В последний час встречи Кушнера и Уиткоффа с Путиным российский президент заявил, что хочет видеть дипломатическое урегулирование этой войны. Он направил в Абу-Даби достаточно представительную делегацию, — сказал второй чиновник США.

Что известно о переговорах в Абу-Даби

Переговоры начались в пятницу, 23 января, и продолжились в субботу. Американские посредники проводили совместные встречи с российскими и украинскими переговорщиками.

Также прошли прямые встречи между россиянами и украинцами без присутствия американцев в зале, сообщили украинские чиновники.

В делегацию США вошли советники Трампа Уиткофф, Кушнер и Джош Груенбаум, министр армии США Ден Дрисколл, а также командующий Европейским командованием Вооруженных сил США Алексус Гринкевич.

Украинскую команду представляли руководитель Офиса президента Зеленского Кирилл Буданов, секретарь СНБО Рустем Умеров, начальник Генерального штаба ВСУ генерал Андрей Гнатов, а также первый заместитель руководителя Офиса президента Сергей Кислица и председатель фракции Слуга народа Давид Арахамия.

Российскую команду возглавлял руководитель российской военной разведки адмирал Игорь Костюков.

Американские чиновники заявили, что в течение двух дней переговоров в Давосе были обсуждены все вопросы – территориальные требования России на Донбассе, спор по Запорожской атомной электростанции, а также какие шаги по деэскалации будут необходимы от обеих сторон, чтобы четко зафиксировать завершение войны и то, что она не возобновится.

После пленарного заседания Кушнер, Уиткофф и другие члены американской команды перемещались между разными комнатами, где проходили встречи рабочих групп России и Украины.

— Обсуждалось все. Ни одну из сторон не отпугнули эти дискуссии. Мы не оставили ни одного вопроса вне обсуждения и нам не пришлось никого подталкивать. Мы видели в зале много уважения, потому что стороны действительно искали решение, — сказал один из американских чиновников.

Зеленский в заявлении после получения отчета от своей переговорной команды назвал переговоры “конструктивными” и добавил, что основной темой обсуждений были “возможные параметры завершения войны”.

Он отметил, что ценит готовность США осуществлять “мониторинг и надзор за процессом завершения войны и обеспечением настоящей безопасности”.

Один из украинских чиновников сказал, что, несмотря на “хороший прогресс”, до сих пор непонятно, действительно ли Путин хочет завершить войну и даст ли своим переговорщикам полномочия заключить соглашение.

— Сейчас слишком рано делать выводы, — отметил он.

Когда состоится следующая встреча

Американские чиновники заявили, что встреча в Абу-Даби стала критически важным шагом для перехода к следующему этапу переговоров.

— Мы очень близки к встрече между Путиным и Зеленским, — сказал один из американских чиновников.

Он предположил, что если следующая трехсторонняя встреча в Абу-Даби принесет дальнейший прогресс, это может привести к проведению переговоров в Москве или в Киеве – чего не происходило уже много лет.

— Мы считаем, что эти встречи должны состояться до встречи лидеров. Мы не думаем, что мы далеки от этого. Если мы и далее будем двигаться нынешним путем, мы к этому придем, — сказал чиновник США.

Украинские чиновники сообщают, что еще один раунд переговоров ожидается в Абу-Даби на следующей неделе.

Американский чиновник заявил, что следующий раунд, как ожидается, состоится 1 февраля.

Фото: Стив Уиткофф

