Лидер Ирана Хаменеи находится в подземном бункере из-за угрозы атаки США — СМИ
- Али Хаменеи скрывается в укрепленном бункере из-за повышенного риска потенциального нападения США.
- Верховный лидер Ирана ограничил контакты, а ежедневные дела офиса ведет его сын Масуд.
- Бункер Хаменеи оснащен туннелями и системами безопасности на фоне обострения напряженности в регионе.
Верховный лидер Ирана Али Хаменеи по данным оппозиционного ресурса Iran International находится в укрепленном бункере в Тегеране на фоне подготовки страны к возможному удару со стороны США.
Хаменеи скрывался накануне возможного нападения США
Сообщается, что решение было принято из-за роста напряженности после жесткого подавления протестов в начале месяца и активной переброски американских военных сил в регион.
Как отмечает издание со ссылкой на полученную информацию, иранское руководство оценило ситуацию как несущую “повышенный риск потенциального нападения США”, после чего Хаменеи перешел в подполье.
По данным источников, бункер верховного лидера имеет усиленную защиту и систему взаимосвязанных тоннелей.
Пока Хаменеи находится в укрытии, оперативное управление его офисом осуществляет третий сын Масуд Хаменеи.
Он, по информации Iran International, выполняет функции “главного канала связи” между верховным лидером и высшим руководством иранских властей.
Напомним, президент США Дональд Трамп заявлял, что рассматривает возможность новых ударов по Ирану в ответ на действия иранских властей по подавлению массовых протестов.