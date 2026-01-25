Верховный лидер Ирана Али Хаменеи по данным оппозиционного ресурса Iran International находится в укрепленном бункере в Тегеране на фоне подготовки страны к возможному удару со стороны США.

Хаменеи скрывался накануне возможного нападения США

Сообщается, что решение было принято из-за роста напряженности после жесткого подавления протестов в начале месяца и активной переброски американских военных сил в регион.

Как отмечает издание со ссылкой на полученную информацию, иранское руководство оценило ситуацию как несущую “повышенный риск потенциального нападения США”, после чего Хаменеи перешел в подполье.

Сейчас смотрят

По данным источников, бункер верховного лидера имеет усиленную защиту и систему взаимосвязанных тоннелей.

Пока Хаменеи находится в укрытии, оперативное управление его офисом осуществляет третий сын Масуд Хаменеи.

Он, по информации Iran International, выполняет функции “главного канала связи” между верховным лидером и высшим руководством иранских властей.

Напомним, президент США Дональд Трамп заявлял, что рассматривает возможность новых ударов по Ирану в ответ на действия иранских властей по подавлению массовых протестов.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.