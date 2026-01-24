РФ атаковала Украину ракетами 2026 года выпуска: в ОП объяснили, о чем это свидетельствует
- Россия применяет крылатые ракеты Х-101 производства 2026 года из-за отсутствия запасов.
- Дроны типа Шахед и ракеты сразу после производства запускаются в атаку, а не хранятся на складах.
Использование россиянами ракет производства 2026 года свидетельствует об отсутствии у врага значительных запасов этих видов оружия.
Об этом заявил уполномоченный президента по вопросам санкционной политики Владислав Власюк в эфире телемарафона Єдині новини.
Россия использует ракеты 2026 года производства
Он отметил, что на этой неделе (в том числе в ночь на 24 января) враг применял следующие средства поражения:
- Цирконы – крупные противокорабельные крылатые ракеты;
- Х-101 – стандартные крылатые ракеты, но изготовленные в 2026 году;
- Х-32 – новые крылатые ракеты на базе Х-22, которые впервые были применены по Киеву;
- РМ-48У – баллистические ракеты с С-400, созданные на базе учебных ракет-мишеней.
— Каждый случай применения определённого типа ракет это не просто случайный выбор, а имеет свои объяснения. Частично – не от хорошей жизни. Это хорошо, – написал Власюк.
Россия вынуждена использовать ракеты сразу после производства, чтобы поддерживать желаемую интенсивность ракетных ударов по Украине.
— Это свидетельствует о том, что у них нет запасов ракет именно этого типа, или они минимальные. Им приходится, чтобы поддерживать ту интенсивность ударов, которую они желают – приходится их применять. Произвели и с конвейера забрали, сразу пошло в дело, – сказал Власюк.
Он отметил, что аналогичная ситуация сейчас и с дронами-камикадзе типа Шахед. Беспилотники, которые производятся или собираются, практически не хранятся на складах, а сразу запускаются для атак.
Кроме того, россияне начали использовать переработанные учебные ракеты – РМ-48У – баллистические ракеты с С-400, созданные на базе ракет-мишеней.
— Очень плохо, что конкретно Х-101, которая произведена в этом году, в ней есть белорусские, российские компоненты конца 2025 года выпуска, в ней есть американские компоненты 2024–2025 года выпуска, а это плохо – индикатор недостаточной успешности всех тех санкционных запретов, которые действуют, – отметил он.
По словам Власюка, если Россия имеет возможность получать компоненты этих лет с Запада, “значит недорабатывают некоторые правительства”.
Фото: Владислав Власюк