Использование россиянами ракет производства 2026 года свидетельствует об отсутствии у врага значительных запасов этих видов оружия.

Об этом заявил уполномоченный президента по вопросам санкционной политики Владислав Власюк в эфире телемарафона Єдині новини.

Россия использует ракеты 2026 года производства

Он отметил, что на этой неделе (в том числе в ночь на 24 января) враг применял следующие средства поражения:

Сейчас смотрят

Цирконы – крупные противокорабельные крылатые ракеты;

Х-101 – стандартные крылатые ракеты, но изготовленные в 2026 году;

Х-32 – новые крылатые ракеты на базе Х-22, которые впервые были применены по Киеву;

РМ-48У – баллистические ракеты с С-400, созданные на базе учебных ракет-мишеней.

— Каждый случай применения определённого типа ракет это не просто случайный выбор, а имеет свои объяснения. Частично – не от хорошей жизни. Это хорошо, – написал Власюк.

Россия вынуждена использовать ракеты сразу после производства, чтобы поддерживать желаемую интенсивность ракетных ударов по Украине.

— Это свидетельствует о том, что у них нет запасов ракет именно этого типа, или они минимальные. Им приходится, чтобы поддерживать ту интенсивность ударов, которую они желают – приходится их применять. Произвели и с конвейера забрали, сразу пошло в дело, – сказал Власюк.

Он отметил, что аналогичная ситуация сейчас и с дронами-камикадзе типа Шахед. Беспилотники, которые производятся или собираются, практически не хранятся на складах, а сразу запускаются для атак.

Кроме того, россияне начали использовать переработанные учебные ракеты – РМ-48У – баллистические ракеты с С-400, созданные на базе ракет-мишеней.

— Очень плохо, что конкретно Х-101, которая произведена в этом году, в ней есть белорусские, российские компоненты конца 2025 года выпуска, в ней есть американские компоненты 2024–2025 года выпуска, а это плохо – индикатор недостаточной успешности всех тех санкционных запретов, которые действуют, – отметил он.

По словам Власюка, если Россия имеет возможность получать компоненты этих лет с Запада, “значит недорабатывают некоторые правительства”.

Фото: Владислав Власюк

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.