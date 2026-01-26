РФ набирает контрактников в беспилотные силы, но отправляет в пехоту — ISW
- РФ запустила федеральную кампанию по набору контрактников в силы беспилотных систем.
- Основное внимание уделяется студентам и ИТ-специалистам с техническими навыками.
- Типовые контракты могут разрешать опрокидывание новобранцев в другие подразделения.
Россия активизирует набор личного состава в так называемые силы беспилотных систем, однако часть новобранцев в перспективе может быть привлечена и к обычным сухопутным подразделениям.
Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).
Аналитики отмечают, что недавно Минобороны РФ запустило общефедеральную кампанию по вербовке контрактников в подразделения беспилотных систем.
Потенциальным кандидатам предлагают контракты сроком на один год, формально ограничивающие службу исключительно работой в структурах, связанных с дронами.
Ориентация на студентов и ИТ-специалистов
По данным ISW, российское оборонное ведомство делает ставку на молодежь с аналитическим мышлением, базовыми ИТ-навыками, хорошей координацией движений и устойчивостью вестибулярного аппарата.
Особое внимание уделяется студентам и специалистам технологических отраслей.
В РФ при этом уверяют, что такие контрактники не подлежат переводу в пехоту и могут уволиться после завершения годовалой службы, если не планируют ее продлевать.
Опасения принудительного использования на фронте
В то же время, российское оппозиционное медиа Astra сообщает, что с середины января 2026 года Минобороны РФ активизировало вербовочные мероприятия в высших учебных заведениях.
По словам студентов, им предлагали подписывать типовые контракты МО РФ, а не отдельные соглашения для службы в беспилотных силах.
Такие контракты, по информации издания, могут предоставлять командованию возможность переводить военнослужащих в пехотные части, направлять их на передовую и удерживать на службе по истечении формального срока контракта.
Попытка компенсировать потери
В ISW отмечают, что Кремль ищет разные способы нарастить мобилизационный потенциал на фоне значительных потерь российской армии в войне.
В частности, риторика о «защите критической инфраструктуры» используется как прикрытие для более широких программ подготовки резерва.
Кроме того, вербовочные кампании сосредотачиваются преимущественно в центральных регионах РФ во избежание принудительного призыва в политически чувствительных городах, в частности в Москве.
Напомним, в ноябре прошлого года в России официально объявили о создании нового рода войск – сил беспилотных систем.
Тогда сообщалось, что уже сформированы отдельные полки и подразделения, а также определен командование.