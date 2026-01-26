Россия активизирует набор личного состава в так называемые силы беспилотных систем, однако часть новобранцев в перспективе может быть привлечена и к обычным сухопутным подразделениям.

Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

Аналитики отмечают, что недавно Минобороны РФ запустило общефедеральную кампанию по вербовке контрактников в подразделения беспилотных систем.

Потенциальным кандидатам предлагают контракты сроком на один год, формально ограничивающие службу исключительно работой в структурах, связанных с дронами.

Ориентация на студентов и ИТ-специалистов

По данным ISW, российское оборонное ведомство делает ставку на молодежь с аналитическим мышлением, базовыми ИТ-навыками, хорошей координацией движений и устойчивостью вестибулярного аппарата.

Особое внимание уделяется студентам и специалистам технологических отраслей.

В РФ при этом уверяют, что такие контрактники не подлежат переводу в пехоту и могут уволиться после завершения годовалой службы, если не планируют ее продлевать.

Опасения принудительного использования на фронте

В то же время, российское оппозиционное медиа Astra сообщает, что с середины января 2026 года Минобороны РФ активизировало вербовочные мероприятия в высших учебных заведениях.

По словам студентов, им предлагали подписывать типовые контракты МО РФ, а не отдельные соглашения для службы в беспилотных силах.

Такие контракты, по информации издания, могут предоставлять командованию возможность переводить военнослужащих в пехотные части, направлять их на передовую и удерживать на службе по истечении формального срока контракта.

Попытка компенсировать потери

В ISW отмечают, что Кремль ищет разные способы нарастить мобилизационный потенциал на фоне значительных потерь российской армии в войне.

В частности, риторика о «защите критической инфраструктуры» используется как прикрытие для более широких программ подготовки резерва.

Кроме того, вербовочные кампании сосредотачиваются преимущественно в центральных регионах РФ во избежание принудительного призыва в политически чувствительных городах, в частности в Москве.

Напомним, в ноябре прошлого года в России официально объявили о создании нового рода войск – сил беспилотных систем.

Тогда сообщалось, что уже сформированы отдельные полки и подразделения, а также определен командование.

