Европа не способна защитить себя без Соединенных Штатов. Створення окремої європейської армії послабило б ЄС і сподобалося б диктатору Володимиру Путіну.

Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, выступая через несколько дней после того, как неоднократные угрозы Дональда Трампа захватить Гренландию поставили Альянс под угрозу распада.

Об этом пишет Politico.

Рютте раскритиковал идею создания армии Европы

— Если кто-то здесь думает… что Европейский Союз или Европа в целом может защитить себя без США — продолжайте мечтать. Вы не можете, — сказал он депутатам комитетов Европейского парламента по вопросам обороны и иностранных дел в понедельник, 26 января.

Он отметил, что так называемый “европейский столп НАТО — скорее пустое понятие”.

По словам Рютте, создание европейской армии привело бы к “значительному дублированию” функций Альянса.

— А президенту России Владимиру Путину это только понравилось бы, — добавил он.

Рютте настаивает, что Европа должна сохранять открытые каналы с США, а президент Соединенных Штатов остается преданным Альянсу.

По его словам, Вашингтон и в дальнейшем имеет “полную приверженность” коллективной обороне НАТО.

— США нужно НАТО, — отметил он.

Рютте отдал должное Трампу за то, что все страны НАТО увеличили оборонные расходы как минимум до 2% ВВП по состоянию на прошлый год.

— Вы действительно думаете, что Испания, Италия, Бельгия и Канада решили бы перейти с 1,5 до 2 процентов… без Трампа? Ни за что, — сказал Рютте.

Без США оборона Европы стоила бы целое состояние, добавил он.

— Для Европы, если вы действительно хотите действовать самостоятельно… забудьте о том, что вы когда-нибудь сможете достичь этого с 5 процентами. Это будет 10 процентов, — сказал Рютте.

Посягательства трампа на Гренландию

Заверения генерального секретаря в том, что Трамп предан НАТО, прозвучали после нескольких недель угроз со стороны президента США.

Трамп допускал возможность силового захвата Гренландии и введения новых пошлин против европейских стран за развертывание ограниченного контингента войск на самоуправляемой датской территории.

На прошлой неделе Трамп в итоге исключил применение силы и отказался от тарифов после того, как обозначил соглашение, которое, по его словам, дало бы США больше контроля над гигантским арктическим островом.

Дания и Гренландия по-прежнему настаивают, что не уступят суверенитет.

Рютте, которому Трамп приписал помощь в заключении якобы достигнутой договоренности, признал, что не имел “мандата на переговоры” от имени Дании.

Он также отверг идею, что переговоры по Гренландии были связаны с обеспечением американских гарантий безопасности для Украины.

Напомним, Рютте призвал страны ЕС не ограничивать использование займа Украине на сумму €90 млрд исключительно закупками внутри ЕС.

