Китайские власти опровергли информацию британского издания The Telegraph о якобы поставках России оборудования для производства баллистических ракет Орешник.

Китай прокомментировал обвинения в поставке оборудования для Орешника

Соответствующее заявление сделал представитель Министерства иностранных дел КНР Го Цзякунь.

По его словам, позиция Пекина по поводу войны в Украине остается неизменной и последовательной.

Сейчас смотрят

– Позиция Китая относительно украинского кризиса является последовательной и четкой. Мы никогда не разжигаем огонь, не пользуемся ситуацией и, конечно, не соглашаемся на обвинение или уклонение от ответственности, – подчеркнул представитель МИД Китая.

Он также заявил, что обвинение в фактической поддержке российской агрессии — попытка переложить ответственность за войну на Пекин.

В этой связи китайская сторона выразила официальный протест.

– Мы категорически не принимаем перевод ответственности на Китай, – добавил дипломат.

Комментируя российские удары по украинской энергетической инфраструктуре и возможной помощи Украине, Цзякунь подчеркнул, что Китай выступает за деэскалацию конфликта.

По его словам, Пекин призывает все стороны соблюдать три принципа: не расширять конфликт, не обострять боевые действия и не подпитывать дальнейшее противостояние, чтобы создать условия для политического урегулирования.

Как сообщалось, 28 января The Telegraph опубликовало материал, в котором утверждалось, что Китай поставляет России специализированные станки, инструменты и высокотехнологичное оборудование для производства гиперзвуковых ракет, в частности Орешника.

Издание оценило стоимость такого оборудования в 10,3 млрд долларов.

Ранее в Украине и западных СМИ не раз заявляли, что Китай является одним из ключевых поставщиков продукции двойного назначения для российской военной промышленности.

Также появлялись сообщения о возможной скрытой поставке в РФ боевых двигателей под видом гражданского оборудования для обхода санкций.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.