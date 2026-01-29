Китай отверг обвинения в поставке России оборудования для ракет Орешник
- Китай публично опроверг информацию западных СМИ о поставках РФ оборудования для производства баллистических ракет.
- В МИД КНР заявили о неизменной позиции по поводу войны и отвергли обвинения в поддержке российской агрессии.
- Пекин призвал стороны избегать эскалации и не перекладывать ответственность за конфликт на Китай.
Китайские власти опровергли информацию британского издания The Telegraph о якобы поставках России оборудования для производства баллистических ракет Орешник.
Соответствующее заявление сделал представитель Министерства иностранных дел КНР Го Цзякунь.
По его словам, позиция Пекина по поводу войны в Украине остается неизменной и последовательной.
– Позиция Китая относительно украинского кризиса является последовательной и четкой. Мы никогда не разжигаем огонь, не пользуемся ситуацией и, конечно, не соглашаемся на обвинение или уклонение от ответственности, – подчеркнул представитель МИД Китая.
Он также заявил, что обвинение в фактической поддержке российской агрессии — попытка переложить ответственность за войну на Пекин.
В этой связи китайская сторона выразила официальный протест.
– Мы категорически не принимаем перевод ответственности на Китай, – добавил дипломат.
Комментируя российские удары по украинской энергетической инфраструктуре и возможной помощи Украине, Цзякунь подчеркнул, что Китай выступает за деэскалацию конфликта.
По его словам, Пекин призывает все стороны соблюдать три принципа: не расширять конфликт, не обострять боевые действия и не подпитывать дальнейшее противостояние, чтобы создать условия для политического урегулирования.
Как сообщалось, 28 января The Telegraph опубликовало материал, в котором утверждалось, что Китай поставляет России специализированные станки, инструменты и высокотехнологичное оборудование для производства гиперзвуковых ракет, в частности Орешника.
Издание оценило стоимость такого оборудования в 10,3 млрд долларов.
Ранее в Украине и западных СМИ не раз заявляли, что Китай является одним из ключевых поставщиков продукции двойного назначения для российской военной промышленности.
Также появлялись сообщения о возможной скрытой поставке в РФ боевых двигателей под видом гражданского оборудования для обхода санкций.