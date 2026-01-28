Россия потеряла два своих боевых самолета Су-30 и Су-34, сообщил Центр противодействия дезинформации.

РФ потеряла два самолета — Су-30 и Су-34

Руководитель ЦПД СНБО Андрей Коваленко подтвердил информацию, которая ранее появилась в российских СМИ, о потере РФ двух боевых самолетов Су-30 и Су-34

Обстоятельства уничтожения самолетов, их точное место и способ поражения пока официально не раскрываются. В то же время стоит отметить, что потеря такой техники является существенной для РФ как с военной, так и с репутационной точки зрения.

Сейчас смотрят

Известно, что Су-30 – это двухместный многоцелевой истребитель, разработанный на базе Су-27. Самолет предназначен для поражения наземных и морских целей. Во время войны против Украины Россия применяет Су-30 для патрулирования воздушного пространства, сопровождения ударной авиации, запусков ракет и прикрытия бомбардировщиков.

Военный эксперт Иван Киричевский сообщает, что россияне за время полномасштабной войны адаптировали Су-30 под использование дальнобойных ракет “воздух-воздух” Р-37М с подтвержденной дальностью пуска порядка 200 км, в частности, чтобы противодействовать налетам наших БпЛА на территорию РФ.

— Поэтому один потерянный такой истребитель означает, что теперь свободнее будет летать нашей авиации, — отмечает он.

В то же время Су-34 – это фронтовой бомбардировщик, разработанный на базе истребителя Су-27. Он предназначен прежде всего для поражения наземных и надводных целей в глубоком тылу врага и в зоне активных боевых действий.

Как отмечает Иван Киричевский, кроме КАБов Су-34 также может нести ракеты типов Х-59 и Х-69, которыми россияне с определенной регулярностью бьют по нашей энергетике.

— Просто этих Х-69 производится буквально несколько в месяц. Опасность от Х-69 в том, что, например, всего 5 таких ракет хватило, чтобы в апреле 2024 года вывести из строя Трипольскую ТЭС, — написал он в Facebook.

По его словам, российский ВПК за год производит до 10 Су-34.

В войне РФ против Украины он является одним из ключевых самолетов тактической авиации РФ. Именно эти бомбардировщики регулярно привлекаются к массированным авиаударам по прифронтовым и тыловым регионам, в частности для сброса управляемых авиабомб с большого расстояния.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.