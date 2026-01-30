Украина инициировала приостановление членства РФ в Совете управляющих МАГАТЭ – Шмыгаль
- Украина призвала приостановить членство России в руководящем Совете МАГАТЭ.
- Минэнерго инициировало внесение изменений в устав агентства для ограничения прав РФ.
- ЗАЭС 12 раз теряла внешнее электроснабжение с начала полномасштабной войны из-за российских обстрелов.
Украина призвала приостановить участие России в руководящем совете Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) и выступила с инициативой изменить устав организации, чтобы ограничить права РФ.
Об этом сообщил министр энергетики Украины Денис Шмыгаль.
Украина призвала приостановить членство РФ в МАГАТЭ
По его словам, 30 января в Вене по запросу украинской стороны состоялось внеочередное заседание руководящего совета МАГАТЭ, посвященное угрозам ядерной и энергетической безопасности Украины.
— Россия системно и целенаправленно атаковала электрические подстанции, обеспечивающие внешнее электроснабжение украинских атомных электростанций. Это подрыв одного из семи столпов ядерной безопасности, определенных МАГАТЭ, — подчеркнул министр.
Как отметил Шмыгаль, особое внимание во время заседания было уделено ситуации вокруг временно оккупированной Запорожской АЭС.
С начала полномасштабного вторжения она 12 раз полностью оставалась без внешнего электроснабжения.
— Мы призвали государства-члены ввести всеобъемлющие санкции против Росатома и ограничить сотрудничество с этой компанией во всех возможных сферах. Подняли вопрос о приостановлении членства России в совете управляющих МАГАТЭ, а также обсудили намерение инициировать внесение изменений в устав МАГАТЭ с целью ограничения прав государства-агрессора, — сказал глава Минэнерго.
Министр также сообщил, что генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси вместе с партнерами Украины решительно осудили действия России и подтвердили готовность и в дальнейшем поддерживать украинскую энергетическую и ядерную безопасность.
Запорожская АЭС находится под российской оккупацией с марта 2022 года.
В течение этого периода государство-агрессор неоднократно пыталось легализовать свой контроль над объектом, грубо нарушая нормы международного права.