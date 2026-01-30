Украина призвала приостановить участие России в руководящем совете Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) и выступила с инициативой изменить устав организации, чтобы ограничить права РФ.

Об этом сообщил министр энергетики Украины Денис Шмыгаль.

Украина призвала приостановить членство РФ в МАГАТЭ

По его словам, 30 января в Вене по запросу украинской стороны состоялось внеочередное заседание руководящего совета МАГАТЭ, посвященное угрозам ядерной и энергетической безопасности Украины.

— Россия системно и целенаправленно атаковала электрические подстанции, обеспечивающие внешнее электроснабжение украинских атомных электростанций. Это подрыв одного из семи столпов ядерной безопасности, определенных МАГАТЭ, — подчеркнул министр.

Как отметил Шмыгаль, особое внимание во время заседания было уделено ситуации вокруг временно оккупированной Запорожской АЭС.

С начала полномасштабного вторжения она 12 раз полностью оставалась без внешнего электроснабжения.

— Мы призвали государства-члены ввести всеобъемлющие санкции против Росатома и ограничить сотрудничество с этой компанией во всех возможных сферах. Подняли вопрос о приостановлении членства России в совете управляющих МАГАТЭ, а также обсудили намерение инициировать внесение изменений в устав МАГАТЭ с целью ограничения прав государства-агрессора, — сказал глава Минэнерго.

Министр также сообщил, что генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси вместе с партнерами Украины решительно осудили действия России и подтвердили готовность и в дальнейшем поддерживать украинскую энергетическую и ядерную безопасность.

Запорожская АЭС находится под российской оккупацией с марта 2022 года.

В течение этого периода государство-агрессор неоднократно пыталось легализовать свой контроль над объектом, грубо нарушая нормы международного права.

