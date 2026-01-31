Организация Объединенных Наций может остаться без наличных средств уже к июлю 2026 года из-за задержки обязательных взносов со стороны США, которые являются крупнейшим донором организации.

Об этом заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, говорится в письме к государствам-членам, с которым ознакомилось агентство Bloomberg.

Финансовый кризис в ООН: что известно

Гутерриш предупредил, что при сохранении нынешних тенденций регулярный бюджет ООН может быть исчерпан в течение ближайших шести месяцев.

Он охарактеризовал ситуацию как такую, которая несет риск «неизбежного финансового коллапса».

В письме от 28 января генсек отметил, что действующие бюджетные правила ООН, которые обязывают возвращать неизрасходованные средства государствам-членам в конце финансового цикла, существенно затрудняют поддержание ликвидности организации.

— Чем больше мы экономим, тем больше нас наказывают, — написал Гутерриш.

Финансовые проблемы ООН обострились после начала второго президентского срока Дональда Трампа, когда США начали воздерживаться от уплаты обязательных взносов и перешли к выборочному финансированию международных программ.

По словам высокопоставленного чиновника ООН, США в настоящее время задолжали организации около $1,4 млрд за предыдущие годы, а также $767 млн за бюджет текущего года.

В 2025 году Вашингтон не выплатил ни одного доллара из обязательных $826 млн взносов.

В то же время США пообещали выделить $2 млрд гуманитарному подразделению ООН, отказавшись при этом выполнять свои базовые финансовые обязательства.

По словам аналитика Международной кризисной группы Даниэля Форти, даже частичная выплата долгов США лишь временно снизит финансовое давление на организацию.

— ООН находится в постоянном финансовом кризисе. Даже если США начнут платить, это не решит проблему системно без многолетнего восстановления финансирования, — отметил эксперт.

По данным издания, Антониу Гутерриш пытается стабилизировать финансовое положение ООН с 2024 года.

Организация уже сократила бюджет на 7%, провела ряд реформ и даже отказалась от бумажных полотенец в штаб-квартире в Нью-Йорке, сэкономив около $100 тыс. в год.

Впрочем, в самой ООН признают, что структурный дефицит финансирования слишком велик, чтобы его можно было компенсировать только внутренними сокращениями.

