Смертельное ДТП в Анталии: автобус слетел с дороги, есть жертвы
- Авария произошла ночью 1 февраля в провинции Анталия.
- Погибли 8 человек, 26 — ранены, есть тяжелые травмы.
- Накануне в регионе были сильные дожди, туман и плохая видимость.
В воскресенье, 1 февраля, в провинции Анталия на юге Турции пассажирский автобус, который ехал ночью из Текирдага, слетел с дороги, в результате чего погибли восемь человек.
Об этом сообщает агентство Associated Press.
ДТП с автобусом в Анталии
Сообщается, что автобус лежит на боку на насыпи съезда с шоссе в Досемеалты, районе к северо-западу от центра Анталии.
Губернатор провинции Хулуси Сахин сообщил, что 26 человек получили ранения, некоторые из них — тяжелые. Информационное агентство DHA сообщило, что некоторые пассажиры во время аварии просто вылетели из автобуса.
Отмечается, что в Анталии в последние дни шли сильные дожди, дороги были мокрые и была плохая видимость из-за тумана.
— Otobüs yan yatmış, takla dahi atmamış 9 ölü!
— Emniyet kemerini takmayanlar camdan fırlamış, otobüsün altında kalarak ezilmiştir.
— O otobüs üst yoldan alt yola inen bir kavşakta, hızı fazla!
— Maalesef otobüs şoförleri ya uyuyorlar ya da kurallara hiç uymuyorlar!#antalya pic.twitter.com/37cTvmzw7F
— E. AYDEMİR (@ertanaydemir58) February 1, 2026
