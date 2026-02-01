В воскресенье, 1 февраля, в провинции Анталия на юге Турции пассажирский автобус, который ехал ночью из Текирдага, слетел с дороги, в результате чего погибли восемь человек.

Об этом сообщает агентство Associated Press.

ДТП с автобусом в Анталии

Сообщается, что автобус лежит на боку на насыпи съезда с шоссе в Досемеалты, районе к северо-западу от центра Анталии.

Сейчас смотрят

Губернатор провинции Хулуси Сахин сообщил, что 26 человек получили ранения, некоторые из них — тяжелые. Информационное агентство DHA сообщило, что некоторые пассажиры во время аварии просто вылетели из автобуса.

Отмечается, что в Анталии в последние дни шли сильные дожди, дороги были мокрые и была плохая видимость из-за тумана.

— Otobüs yan yatmış, takla dahi atmamış 9 ölü!

— Emniyet kemerini takmayanlar camdan fırlamış, otobüsün altında kalarak ezilmiştir.

— O otobüs üst yoldan alt yola inen bir kavşakta, hızı fazla!

— Maalesef otobüs şoförleri ya uyuyorlar ya da kurallara hiç uymuyorlar!#antalya pic.twitter.com/37cTvmzw7F — E. AYDEMİR (@ertanaydemir58) February 1, 2026

28 января в Киевской области на трассе в направлении Фастова произошло ДТП, в результате которого погибли два человека и пострадали еще семь человек.

27 января в Румынии микроавтобус, в салоне которого находились фанаты греческого ПАОК, попал в дорожно-транспортное происшествие. В результате ДТП погибли семь человек, еще трое находятся в критическом состоянии.

Источник : AP News

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.