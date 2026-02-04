Вчера, 3 февраля, премьер-министр Великобритании Кир Стармер провел телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом. Они обсудили ночную массированную атаку России на Украину.

Об этом сообщает пресс-служба правительства Великобритании.

Стармер в разговоре с Трампом об ударах РФ

Так, Кир Стармер и Дональд Трамп обсудили ситуацию в Украине, в частности ночную атаку 3 февраля.

Стармер отметил, что жестокие атаки россиян по критической инфраструктуре Украины, в частности по энергетическим объектам, являются особенно подлыми, поскольку температура в течение нескольких дней опустилась ниже -20 °C.

Напомним, что “энергетическое перемирие” началось в ночь на пятницу, 30 января.

В ночь на 3 февраля РФ осуществила комбинированную атаку по Украине с применением ракет различных типов и ударных БПЛА. Всего враг запустил 521 цель, из них украинская ПВО сбила 450. Зафиксировано попадание 27 ракет и 31 ударного БПЛА по 27 локациям.

Президент Украины Владимир Зеленский во время совместной пресс-конференции с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте в Киеве заявил, что Путин в очередной раз пренебрег усилиями американской стороны, атаковав энергетическую и критическую инфраструктуру Украины.

Так, в результате ночных массированных обстрелов повреждены критически важные объекты харьковской ТЭЦ-5 и две электроподстанции, в частности Харьковская и Залютино. В результате этого без тепла остались 929 объектов, из которых 853 – это жилые дома.

