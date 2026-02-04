Американский бизнесмен Илон Маск стал первым человеком в истории, чей капитал превысил отметку в $800 млрд.

Это произошло после того, как его аэрокосмическая компания SpaceX приобрела другой актив бизнесмена — стартап в сфере искусственного интеллекта xAI.

По оценкам Forbes, эта сделка за один вечер увеличила состояние Маска сразу на $84 млрд — до рекордных $852 млрд.

Теперь он опережает ближайшего конкурента в рейтинге богачей, соучредителя Google Ларри Пейджа, на невероятные $578 млрд.

Как изменилась структура активов Маска

Согласно деталям сделки, общая стоимость объединенной компании теперь оценивается в $1,25 трлн.

До слияния SpaceX оценивали в $800 млрд, а xAI — в $250 млрд. После завершения процедуры Илон Маск владеет примерно 43% объединенной компании, что составляет около $542 млрд от его общего капитала.

Это объединение стало уже вторым масштабным слиянием активов Маска за последний год. Ранее он присоединил к xAI свою социальную сеть X (бывший Twitter). Теперь все эти направления — космос, искусственный интеллект и соцсети — сосредоточены в руках SpaceX.

Такой шаг, по ожиданиям, поможет компании при выходе на биржу (IPO), запланированном на этот год.

Из чего состоит состояние Маска

Хотя SpaceX теперь является самым дорогим активом Илона Маска, значительную часть его богатства все еще обеспечивает компания Tesla.

Бизнесмен владеет 12% акций автопроизводителя, стоимость которых составляет $178 млрд, а также имеет опционы на акции еще на $124 млрд.

Капитал Маска может вырасти еще больше. Акционеры Tesla утвердили рекордный пакет вознаграждения, который предусматривает выплату до $1 трлн в виде акций в течение следующих десяти лет, если компания достигнет сверхсложных целей – так называемых Mars shot.

Стоит отметить, что Илон Маск ставит рекорд за рекордом: только за последние четыре месяца он последовательно преодолел отметки в $500, $600, $700 и, наконец, $800 млрд. Если такая динамика сохранится, он имеет все шансы стать первым в мире триллионером.

