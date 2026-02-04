Президент Владимир Зеленский заявил, что попытка России захватить Донбасс и всю восточную часть Украины потребует от РФ чрезвычайно больших потерь среди военных.

Об этом Зеленский сообщил в интервью французскому телеканалу France 2, которое цитирует Le Monde.

Сколько военных потеряет РФ при попытке захватить Донбасс

Президент отметил, что с начала полномасштабного вторжения российские войска не одержали ни одной стратегической победы.

Однако украинская сторона понимает реальные масштабы потерь, которые понесет противник во время боевых действий.

Также президент подчеркнул, что для достижения таких целей стране-агрессору понадобится как минимум два года активной войны.

Зеленский считает, что российская армия не сможет длительное время поддерживать такую интенсивность боевых действий.

— Россия стремится, чтобы Украина покинула Донбасс. Однако за каждый метр этой территории российская армия платит значительную цену. Человеческие потери не принимаются во внимание. Для захвата востока Украины России придется потерять еще около 800 тыс. своих военных. Такой ресурс не бесконечен, — отметил Зеленский.

Он также прокомментировал замораживание войны вдоль нынешней линии фронта. По его словам, даже сохранение нынешних позиций стало бы серьезной уступкой со стороны Украины.

— Замороженный конфликт означает выигрыш времени для России. Любая демилитаризованная зона может существовать только при условии полного контроля со стороны Украины. Россия пытается усилить давление и страдания гражданского населения, чтобы заставить Украину согласиться на ее условия. Фактически речь идет об ультиматуме, — подчеркнул президент.

По данным Генерального штаба ВСУ, по состоянию на 4 февраля потери России в войне против Украины составляют около 1 243 070 военных.

