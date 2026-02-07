Украинская разведка зафиксировала попытки россиян договориться с США о сотрудничестве в двустороннем формате. В рамках таких предложений они представили так называемый пакет Дмитриева – пакет объемом $12 трлн для договоренности в обход Украины.

Об этом во время закрытого общения с медиа сообщил президент Владимир Зеленский.

Что известно о “пакете Дмитриева” от РФ для США

Сейчас смотрят

По словам президента, существует пакет различных двусторонних документов между Украиной и США, а также четырехсторонний документ – 20-пунктный план.

– Первое, о чем я сказал, что документы фактически готовы, – я имел в виду гарантии безопасности для Украины. Пока что мы все еще работаем над документами из пакета процветания (Prosperity Package). Скорее всего это будет трехсторонний пакет Европы, США и Украины. Один документ, где будет и Европа, и США, и Украина. Все втроем будем подписывать это, – подчеркнул украинский глава.

Однако он предупредил, что существует вероятность подписания документов между США и РФ. Он подчеркнул, что Киев не знает всех их двусторонних экономических или деловых договоренностей, однако располагает определенной информацией.

– Например, разведка показывала мне так называемый “пакет Дмитриева”, который он предлагал в США, – там объем около $12 трлн. Это вроде пакет экономического сотрудничества между Америкой и Россией. То есть мы слышим о вероятности таких или подобных двусторонних документов между Америкой и Россией, – рассказал президент.

Владимир Зеленский сообщил, что есть также различные сигналы в СМИ и не только, что россияне и американцы могут обсуждать вопросы, связанные с Украиной, ее безопасностью и суверенитетом.

Президент Зеленский подытожил, что наша страна не будет поддерживать даже вероятные договоренности такого рода, где речь идет о двусторонних договоренностях об Украине без Украины.

Напомним, США предлагают завершить войну до начала лета и формируют четкий график переговорного процесса.

Ранее стало известно, что США впервые предложили Украине и РФ встретиться в Майами уже через неделю.

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.