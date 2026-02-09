Правительство Великобритании поддержало Стармера и отвергло идею его отставки
- Члены Кабинета министров Великобритании выразили поддержку премьер-министру Киру Стармеру после призыва к его отставке.
- В частности, министры Шабана Махмуд, Бриджит Филлипсон и Уэс Стритинг подтвердили, что Стармер имеет их полную поддержку.
- Заместитель лидера Лейбористской партии Люси Пауэлл заявила, что Стармер готов к борьбе и остается в хорошем настроении.
Члены Кабинета министров Великобритании, включая потенциальных претендентов на пост премьера, выразили поддержку Киру Стармеру после призыва лидера Шотландской лейбористской партии Анаса Сарвара к его отставке.
Об этом пишет The Guardian.
Кабинет министров выразил поддержку Стармеру
Таким образом, премьер-министр пока защищен от массовой отставки членов Кабмина.
— Но это лишь пауза в кризисе, а не его конец. Даунинг-стрит знает о своей слабой позиции, авторитет премьер-министра возглавлять партию подорван, возможно, навсегда, — пишет издание.
Министр внутренних дел Шабана Махмуд говорит, что премьер-министр имеет ее полную поддержку.
— Лейбористские правительства появляются нечасто. Это большая честь служить в одном из них, и мы не должны терять ни секунды, — написала она в сети X.
Министр образования Бриджит Филлипсон также поддерживает премьер-министра Кира Стармера после того, как Анас Сарвар призвал его к отставке.
Присоединившись к группе членов Кабинета, выразивших поддержку Стармеру, Филиппсон сказала BBC 5Live:
— Стармер был избран 18 месяцев назад для того, чтобы выполнять свою работу, и ему следует позволить продолжать ее выполнять.
Филипсон говорит, что уважает Сарвара, однако она называет его сегодняшнюю пресс-конференцию “глубоко ошибочной”.
Министр здравоохранения Уэс Стритинг заявляет, что он уверен в Кире Стармере. Он отметил, что премьер-министр не должен уходить в отставку.
Стритинг сообщает, что “это была не лучшая неделя для правительства” и признает, что атмосфера была “напряженной”.
Он призвал депутатов Лейбористской партии дать Стармеру шанс.
Заместитель лидера Лейбористской партии Люси Пауэлл заявила, что премьер-министр Кир Стармер имеет ее полную поддержку.
Общаясь с журналистами в Вестминстере, заместитель лидера Лейбористской партии отмечает, что Стармер в “хорошем настроении” и пытается показать людям, что он понимает, почему они расстроены.
— Его трудно сломить. Он демонстрирует, что готов к этой борьбе, — заявила она журналистам.
Что известно о скандале вокруг Питера Мендельсона
Сегодня лидер Лейбористской партии Шотландии Анас Сарвар заявил, что Кир Стармер должен уйти в отставку в связи со скандалом, возникшим после раскрытия связей экс-посла Великобритании в США Питера Мендельсона с осужденным за сексуальные преступления Джеффри Эпштейном.
Он призвал премьер-министра Великобритании покинуть пост, аргументируя это тем, что стало слишком много случаев, когда руководство “принимает неправильные решения”, сообщает Sky News.
Также он отметил, что Мендельсон предал Великобританию и партию, членом которой когда-то был.
В последние дни премьерство Стармера оказалось под угрозой из-за скандала вокруг Питера Мендельсона, который имел связи с Джеффри Эпштейном.
Скандал вызвала публикация Министерством юстиции США файлов Эпштейна, из которых следует, что назначенный Стармером на должность посла в США Питер Мендельсон, судя по всему, присылал Эпштейну детали чувствительных экономических дискуссий правительства Великобритании.
Ранее Стармер извинился за назначение Мендельсона послом в США, несмотря на то, что были известны его связи с Эпштейном.