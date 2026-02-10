Некоторые члены НАТО намерены объявить о новых взносах в Список приоритетных потребностей Украины (PURL) на встрече министров обороны Альянса, которая состоится в Брюсселе 12 февраля.

Об этом сообщил посол США в НАТО Мэтью Уитакер во время онлайн-брифинга.

Уитакер анонсировал новые взносы по программе PURL

— Я хочу отметить прогресс, которого мы достигли в отношении Списка приоритетных потребностей Украины, созданного президентом Трампом. PURL позволяет союзникам и партнерам покупать американское оружие, чтобы Украина оставалась в борьбе. PURL укрепляет оборону Украины, одновременно продвигая мирные усилия, оказывая давление на Россию, чтобы она пришла и осталась за столом переговоров, – сказал посол.

Уитакер отметил, что примерно за шесть месяцев с момента запуска программы союзники обязались приобрести американское оружие на сумму более $4,5 млрд для удовлетворения насущных потребностей Украины на поле боя.

Он добавил, что ожидает дальнейших объявлений на встрече министров обороны НАТО.

— Мы ожидаем новых объявлений во время министерской встречи… Благодаря PURL союзники берут на себя финансовую ответственность за долгосрочную помощь со стороны Европы, чтобы поддерживать безопасность в Украине, – добавил посол.

Уитакер отметил, что PURL позволяет Украине пользоваться американскими “непревзойденными инновациями и технологиями”.

Лидеры по взносам в программу PURL

Дипломат выделил трех лидеров PURL – Германию, Нидерланды и Норвегию.

– Эти страны не только внесли большой вклад, но и активно побуждали других следовать их примеру. Я хочу поблагодарить их за лидерство в этой инициативе, а также призвать всех союзников активизироваться и заверить в своей поддержке, – сказал Уитакер.

Напомним, в ответ на заявление президента Владимира Зеленского Мэтью Уитакер заявил, что США не озвучивали никаких дедлайнов по окончанию войны, которую Россия ведет против Украины.

Однако Соединенные Штаты стремятся, чтобы боевые действия завершились в максимально короткие сроки.

Источник : Укрінформ, Reuters

