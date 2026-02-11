ЕС представил план противодействия угрозам от дронов
- Еврокомиссия представила План действий против угроз от дронов.
- Документ предусматривает использование 5G для лучшего обнаружения беспилотников.
- План охватывает гражданское и оборонное измерения безопасности.
Европейская комиссия представила комплексный план противодействия растущим угрозам от дронов. Документ предусматривает усиление готовности государств-членов, усовершенствование систем обнаружения и координацию реагирования на инциденты.
Об этом говорится в официальном сообщении Европейской комиссии.
План ЕС по противодействию дронам: что предусматривает документ
В Еврокомиссии отмечают, что в последние годы страны ЕС все чаще сталкиваются с нарушением воздушного пространства, перебоями в работе аэропортов и рисками для критической инфраструктуры из-за использования дронов.
План действий направлен на укрепление гражданской внутренней безопасности, одновременно дополняя оборонные инициативы и усиливая сотрудничество между гражданским и военным секторами.
Документ предусматривает развитие технологий обнаружения беспилотников, в частности с использованием сетей 5G для точного отслеживания воздушных объектов в режиме реального времени.
Также планируется пересмотр действующих правил в отношении гражданских дронов и введение маркировки Доверенный дрон ЕС для безопасного оборудования.
Отдельное внимание будет уделено координации реагирования на инциденты, совместным закупкам систем борьбы с дронами и проведению масштабных учений в пределах ЕС.
План также предусматривает усиление оборонной готовности Европы, развитие собственной промышленной экосистемы дронов и систем противодействия им.
Еврокомиссия планирует поддерживать эти инициативы через программы финансирования и углублять сотрудничество с партнерами, в частности в рамках Союза дронов с Украиной.
Документ определен как динамичный – его будут корректировать в зависимости от развития угроз безопасности.