Европейская комиссия представила комплексный план противодействия растущим угрозам от дронов. Документ предусматривает усиление готовности государств-членов, усовершенствование систем обнаружения и координацию реагирования на инциденты.

Об этом говорится в официальном сообщении Европейской комиссии.

План ЕС по противодействию дронам: что предусматривает документ

В Еврокомиссии отмечают, что в последние годы страны ЕС все чаще сталкиваются с нарушением воздушного пространства, перебоями в работе аэропортов и рисками для критической инфраструктуры из-за использования дронов.

План действий направлен на укрепление гражданской внутренней безопасности, одновременно дополняя оборонные инициативы и усиливая сотрудничество между гражданским и военным секторами.

Документ предусматривает развитие технологий обнаружения беспилотников, в частности с использованием сетей 5G для точного отслеживания воздушных объектов в режиме реального времени.

Также планируется пересмотр действующих правил в отношении гражданских дронов и введение маркировки Доверенный дрон ЕС для безопасного оборудования.

Отдельное внимание будет уделено координации реагирования на инциденты, совместным закупкам систем борьбы с дронами и проведению масштабных учений в пределах ЕС.

План также предусматривает усиление оборонной готовности Европы, развитие собственной промышленной экосистемы дронов и систем противодействия им.

Еврокомиссия планирует поддерживать эти инициативы через программы финансирования и углублять сотрудничество с партнерами, в частности в рамках Союза дронов с Украиной.

Документ определен как динамичный – его будут корректировать в зависимости от развития угроз безопасности.

