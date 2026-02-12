США хотят создать “НАТО 3.0”, которое базировалось бы на партнерстве, а не на зависимости.

США стремятся создать “НАТО 3.0” на базе партнерства

Совместная работа Европы и США в рамках Североатлантического альянса должна создать так называемое НАТО 3.0 – новую версию военного блока, которая базировалась бы на партнерстве, а не на зависимости, заявил заместитель министра обороны Штатов Элбридж Колби.

– В 2025 году благодаря лидерству президента (США Дональда Трампа) и лидерству генсека (НАТО Марка Рютте) произошло переосмысление и появилась настоящая искренняя преданность идее того, чтобы Европа возглавила конвенционную оборону НАТО, – подчеркнул Колби.

Он отметил, что в определенном смысле этот процесс является настоящим возвращением к НАТО 1.0 – серьезному альянсу, сосредоточенному на обороне и сдерживании.

— В этом году мы имеем хорошее послание: пора выступать вместе, быть прагматичными, сосредоточиться на том виде гибкого реализма, на котором основываются и который реально демонстрируют Стратегия национальной безопасности и Стратегия национальной обороны США, — отметил заместитель главы Пентагона.

Он добавил, что “есть действительно прочная основа для совместной партнерской работы, но превращение НАТО в своего рода НАТО 3.0, основанное на партнерстве, а не на зависимости, и является настоящим возвращением к тому, для чего НАТО предназначалось изначально”.

Напомним, что сегодня, 12 февраля, в штаб-квартире НАТО в Брюсселе проходит встреча министров обороны НАТО, Совет Украина — НАТО и заседание в формате Рамштайн.

