Германия намерена передать Украине пять дополнительных ракет-перехватчиков PAC-3, которые используются в зенитно-ракетных комплексах Patriot.

Об этом 12 февраля сообщил министр обороны Германии Борис Писториус на брифинге после заседания Контактной группы по вопросам обороны Украины (Рамштайн-33).

Германия намерена предоставить Украине пять PAC-3

Писториус уточнил, что Германия отправит пять дополнительных PAC-3, если другие страны предоставят в общей сложности 30 таких ракет.

Сейчас смотрят

— Мы все знаем, что речь идет о спасении жизней… Защита неба – один из приоритетов нашей поддержки. Германия передала пять из 12 систем Patriot. Мы также доставили системы IRIS-T, – сказал он.

Министр напомнил, что Украине в 2026 году потребуется не менее $50 млрд для собственной защиты.

— Джон, Михаил и я вместе с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте на прошлой неделе написали письмо нашим партнерам. Мы настоятельно призываем все страны Контактной группы по вопросам обороны Украины оказать дополнительную поддержку, — добавил Писториус.

Министр обороны Михаил Федоров сообщил, что страны-участницы Контактной группы планируют предоставить Киеву помощь на сумму $38 млрд.

— И большая часть анонсов – это новые. Они направлены на системы ПВО, дроны, развитие дроново-штурмовых подразделений, дипстрайки и дроны-перехватчики. То есть качество и структура помощи меняется на глазах, – отметил Федоров.

Ранее сообщалось, что Нидерланды, Великобритания, Норвегия и Швеция планируют выделить $500 млн на закупку американского вооружения для Украины по программе PURL.

Посол Германии в Украине Гайко Томс заявлял, что страна в ближайшее время планирует передать Украине дополнительные системы противовоздушной обороны IRIS-T.

Он напомнил, что Германия уже передала девять таких систем.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.