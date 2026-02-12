Генеральный секретарь НАТО заявил, что Соединенные Штаты применяют необходимые инструменты давления на Россию и продолжают оказывать Украине критически важную помощь для противодействия агрессии.

Об этом Марк Рютте сообщил перед началом встречи министров обороны Североатлантического блока в Брюсселе.

Рютте о поддержке Украины со стороны США

Отвечая на вопрос журналистов о якобы недостаточном давлении США на Россию, Рютте назвал такие утверждения несправедливыми.

Сейчас смотрят

По его словам, Вашингтон применяет различные формы влияния на РФ — так же, как и европейские союзники, в частности через санкции.

– Я считаю, что утверждение в этом вопросе является несправедливым… США, как и европейцы, оказывают давление на Россию с помощью санкций. Посмотрите, что происходит с Лукойлом, Роснефтью и всем остальным, что делают США… Поэтому я действительно считаю, что США делают именно то, что нам нужно, когда речь идет об Украине, – сказал он.

Он отметил, что Соединенные Штаты продолжают поставлять Украине критически важное вооружение в рамках инициативы PURL, а также играют ключевую роль в дипломатических и мирных усилиях.

Рютте подчеркнул, что именно США способны играть определяющую роль в запуске мирного процесса при условии политической воли и международного давления на Москву.

Генсек НАТО также обратил внимание на рост взносов со стороны европейских стран и Канады.

По его словам, союзники наращивают оборонные бюджеты, укрепляют оборонно-промышленную базу и усиливают поддержку устойчивости Украины.

Отдельно он упомянул о решении Великобритании выделить дополнительные средства на противовоздушную оборону Украины в рамках двусторонней помощи и программы PURL.

Ранее Марк Рютте заявлял, что около 90% ракет для систем противовоздушной обороны, которые получила Украина, были переданы в рамках программы PURL.

По его словам, прошлым летом страны НАТО обеспечили 75% всех ракет, поступивших в Украину, а в сегменте ПВО этот показатель достиг 90%, что существенно усилило защиту украинского неба на фоне массированных ракетных и дроновых атак РФ.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.