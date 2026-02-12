США и в дальнейшем будут обеспечивать европейские страны НАТО расширенным ядерным потенциалом сдерживания. Однако Соединенные Штаты больше не планируют оставаться главным защитником Европы в сфере обычных вооружений.

Об этом заявил заместитель министра обороны США Элбридж Колби во время закрытой встречи министров обороны НАТО, которая состоялась 12 февраля в Брюсселе.

США будут предоставлять ядерную защиту Европе

Представитель Пентагона подчеркнул, что Вашингтон и в дальнейшем будет гарантировать ядерную защиту союзникам в Европе.

— Стратегия, которая делает вид, будто Соединенные Штаты могут бесконечно долго оставаться основным защитником Европы в сфере обычных вооружений, одновременно неся решающую нагрузку повсюду в других местах, не является ни жизнеспособной, ни разумной. Это стремление, оторванное от ресурсов, — заявил Колби.

По его словам, такой подход не отвечает интересам ни граждан США, ни европейских стран.

— Это не дружба. Настоящая дружба заключается в том, чтобы говорить правдиво, прямо и убедительно, — убежден заместитель министра обороны США.

Он также отметил, что Министерство обороны США стремится честно говорить с партнерами по НАТО как о сроках и масштабах изменений, так и о трудностях и решениях, которые стоят перед союзниками.

— Мы будем продолжать предоставлять расширенный ядерный потенциал сдерживания США. И мы также будем продолжать, в более ограниченном и сфокусированном виде, предоставлять конвенционные средства, способствующие обороне НАТО, — пообещал Элбридж Колби.

Источник : Європейська правда

