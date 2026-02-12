Украина отреагировала на намерения венгерской стороны снова жаловаться на проблемы с транзитом российской нефти через нефтепровод Дружба. Настоящая причина перебоев – не действия Украины, а регулярные обстрелы со стороны России.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига.

МИД о претензиях Венгрии по транзиту нефти

– Мы знаем, что венгерская сторона готовится снова пожаловаться на проблемы с транзитом российской нефти через нефтепровод Дружба. Мы можем только посоветовать им обратиться к своим “друзьям” в Москве с этими фотографиями. Это горящая инфраструктура нефтепровода Дружба после последнего целенаправленного российского удара 27 января, который остановил транзит нефти, – отметил Сибига.

По его словам, Венгрия не выразила российским войскам никакого протеста по этому поводу. Он отметил, что в Будапеште даже не смогли произнести слово – Россия. Двойные стандарты в лучшем виде, утверждает глава МИД Украины.

Сейчас смотрят

По его мнению, правда заключается в том, что Москва перестала быть надежным поставщиком, когда начала полномасштабную агрессию против Украины. Эта агрессия является причиной всех проблем, убежден Сибига.

К сожалению, отметил глава МИД Украины, лет этой реальности оказалось недостаточно, чтобы правительство премьер-министра Венгрии Виктора Орбана осознало это и диверсифицировало поставки. В то же время Украина предлагает им открыть глаза, резюмировал он.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.