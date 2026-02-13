Министр обороны Михаил Федоров раскрыл, что войдет в один из крупнейших пакетов поддержки Украины от партнеров, согласованный в Рамштайне.

Так, $38 млрд на 2026 год потратят на дроны, ПВО, артиллерию и ракеты к Patriot.

Пакет поддержки $38 млрд: что войдет в помощь

Отмечается, что более $6 млрд предусмотрели в конкретных пакетах помощи. В частности, более $2,5 млрд пойдет на украинские дроны, еще более $500 млн – на инициативу PURL и около $2 млрд – на противовоздушную оборону.

Часть финансирования, по словам Федорова, направят на покупку артиллерийских боеприпасов, подготовку военных, морские возможности и прочее.

Министр добавил, что по поручению президента Украина договорилась с рядом европейских партнеров о срочной передаче ракет к системам Patriot со складов союзников. Их количество окончательно согласуют после решений правительств соответствующих государств.

Об отдельных собственных пакетах помощи объявили следующие страны:

Великобритания – £500 млн на ПВО и в целом £3 млрд военной поддержки в 2026 году;

Германия – не менее €1 млрд на закупку дронов и финансирование проектов усиления противовоздушной защиты;

Норвегия – $7 млрд, часть из которых пойдет на дроны, ПВО и артиллерию;

Швеция – €1,2 млрд;

Дания – $2 млрд;

Нидерланды, Латвия и Эстония пообещали направлять на поддержку Украины не менее 0,25% своего ВВП;

Нидерланды – €90 млн на PURL;

Испания – $1,2 млрд;

Бельгия – $1 млрд;

Литва – $265 млн;

Канада отдельно профинансирует военные и медицинские нужды;

Австралия – новый взнос в инициативу PURL;

Португалия – взносы в PURL и «чешскую инициативу», а также передаст бронетехнику и дроны в рамках программы SAFE;

Турция усилит украинскую противовоздушную оборону;

Словения предоставит пакет помощи в размере $5 млн.

По словам Федорова, на этот раз Украина впервые представила партнерам свои оборонные цели на весь год, а также – согласованный с военными план, который будут реализовывать совместно с союзниками.

Напомним, президент Владимир Зеленский ранее сказал, что ключевым поручением для министра обороны Михаила Федорова является ускорение поставок новых пакетов помощи для укрепления украинской ПВО на заседании Рамштайн.

