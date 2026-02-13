Рубио отменил встречу в Берлинском формате и встретится с Зеленским 14 февраля
- В субботу, 14 февраля, Владимир Зеленский встретится с Марко Рубио на полях Мюнхенской конференции.
- Рубио отменил сегодня участие во встрече Берлинского формата из-за конфликта в расписании.
В субботу, 14 февраля, президент Владимир Зеленский проведет встречу с государственным секретарем США Марко Рубио.
Об этом сообщил пресс-секретарь президента Сергей Никифоров.
Встреча Зеленского и Рубио: что известно
— Встреча с Рубио запланирована на завтра, — сказал Никифоров журналистам в пятницу, 13 февраля.
Издание Financial Times сообщает, что Рубио неожиданно отменил участие во встрече с лидерами европейских стран, руководством ЕС, НАТО и президентом Украины.
Встреча в так называемом Берлинском формате состоялась на полях Мюнхенской конференции по безопасности.
В ней приняли участие лидеры европейских стран, представители ЕС и НАТО и президент Владимир Зеленский.
Ожидалось, что госсекретарь США присоединится к обсуждениям, но он отказался от участия в последний момент из-за конфликта в расписании.
— Министр не будет присутствовать на встрече Берлинского формата по Украине, учитывая количество встреч, которые он должен провести одновременно. Он занимается вопросами России и Украины на многих своих встречах здесь, в Мюнхене, — заявил американский чиновник.
Рубио также должен выступить на конференции в Мюнхене. Он выразил надежду, что его речь на Мюнхенской конференции будет “хорошо воспринята” европейцами.
Сегодня президент Владимир Зеленский прибыл в Германию для участия в Мюнхенской конференции по безопасности.
Конференция продлится с 13 по 15 февраля.