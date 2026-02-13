Соединенные Штаты готовы ратифицировать юридически обязывающие гарантии безопасности для Украины в Конгрессе.

Об этом заявил министр иностранных дел Андрей Сибига во время визита в Германию для участия в Мюнхенской конференции по безопасности.

США готовы ратифицировать гарантии безопасности для Украины

— Украина получила информацию от США о готовности ратифицировать гарантии безопасности в Конгрессе. Речь идет именно о юридически обязывающих гарантиях, а не заверениях — впервые в истории Украины, — отметил Сибига.

Глава МИД добавил, что проект двусторонних гарантий почти готов.

Сибига также подчеркнул важную роль США в системе безопасности Европы.

— Второй ключевой элемент архитектуры безопасности — военное присутствие с американским бэкстопом. Без роли США эффективная система безопасности в Европе невозможна, — убежден министр.

Напомним, в четверг, 12 февраля, президент Владимир Зеленский подписал указ №111/2026, которым ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны от 30 января 2026 года о гарантиях безопасности для Украины.

Контроль за выполнением этого решения возложен на секретаря СНБО Украины Рустема Умерова. Указ вступает в силу со дня его опубликования.

9 февраля Зеленский заявил, что документы о гарантиях безопасности Украины готовы, и анонсировал важные оборонные и безопасности меры на этой неделе.

