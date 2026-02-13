Рубио обсудит с Орбаном и Фицо отказ от российских энергоносителей
- Рубио планирует переговоры с Венгрией и Словакией по поводу энергоносителей РФ.
- Речь идет о возможном отказе от закупки российских ресурсов.
- США считают Будапешт и Братиславу важными партнерами.
Государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что намерен обсудить с Венгрией и Словакией отказ от российских энергоносителей.
Об этом Марко Рубио сказал журналистам перед вылетом в Мюнхен.
Рубио об отказе от энергоносителей РФ: что известно
Отвечая на вопрос, планирует ли он призвать Венгрию и Словакию прекратить закупку российских энергоносителей, Рубио отметил, что такие разговоры состоятся.
По его словам, во время визита он будет говорить с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном и премьер-министром Словакии Робертом Фицо о дальнейших шагах в этом направлении.
Госсекретарь США подчеркнул, что не будет вдаваться в детали будущих переговоров, однако отметил, что обе страны тесно сотрудничают с Соединенными Штатами.
Ранее Марко Рубио заявил, что рассчитывает встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским во время Мюнхенской конференции по безопасности, которая состоится с 13 по 15 февраля.
По словам госсекретаря США, он ожидает участия Зеленского в конференции и допускает возможность личной встречи.