Государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что намерен обсудить с Венгрией и Словакией отказ от российских энергоносителей.

Об этом Марко Рубио сказал журналистам перед вылетом в Мюнхен.

Отвечая на вопрос, планирует ли он призвать Венгрию и Словакию прекратить закупку российских энергоносителей, Рубио отметил, что такие разговоры состоятся.

По его словам, во время визита он будет говорить с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном и премьер-министром Словакии Робертом Фицо о дальнейших шагах в этом направлении.

Госсекретарь США подчеркнул, что не будет вдаваться в детали будущих переговоров, однако отметил, что обе страны тесно сотрудничают с Соединенными Штатами.

Ранее Марко Рубио заявил, что рассчитывает встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским во время Мюнхенской конференции по безопасности, которая состоится с 13 по 15 февраля.

По словам госсекретаря США, он ожидает участия Зеленского в конференции и допускает возможность личной встречи.

