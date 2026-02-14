Европейский комиссар по вопросам расширения Марта Кос заявила, что нынешняя методология расширения Европейского Союза создавалась для мирного времени и сейчас она требует радикальных изменений.

Об этом она сказала во время выступления на Украинском ланче, который организовал в рамках Мюнхенской конференции по безопасности фонд Виктора Пинчука, пишет Европейская правда.

Марта Кос о вступлении Украины в ЕС в 2027 году

Марта Кос подчеркнула, что Украина уже сейчас “внесла положительный вклад в развитие Европы”, ведь заставила Европейский Союз пересмотреть собственные приоритеты и вернуть тему расширения в повестку дня.

Сейчас смотрят

— Во-вторых, мы снова осознали, насколько важна безопасность в Европе. Возможно, мы об этом забыли, — добавила она.

Еврокомиссар также признала, что действующая нормативная база ЕС не позволяет выполнить задачи, которые сегодня стоят перед Украиной.

— Методология, которую мы сейчас используем, создана для мира. Она создана для времен, когда есть куча времени, чтобы страна могла провести все необходимые реформы. Швеция, например, была самой развитой страной, которая подала заявку на членство в ЕС – но даже Швеции понадобилось три года, – напомнила она.

По словам Марты Кос, с учетом нынешних правил вступление Украины в ЕС с 1 января 2027 года невозможно.

— Но мы должны найти решение, как преодолеть разрыв между действующей методологией и геополитическими вызовами. Мы не можем больше ждать, — заявила еврокомиссар.

Она отметила, что соответствующие дискуссии уже ведутся, однако не стала раскрывать их содержание.

Также еврокомиссар подчеркнула, что вступление Украины в Европейский Союз следует рассматривать не только как очередной этап расширения, но и как вопрос геополитической необходимости.

— Это – объединение Европы, и впервые в истории мы имеем возможность, если все сделаем правильно, объединить Европу. И это гораздо важнее, чем просто расширение, – подытожила она.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.