Совет ЕС открыл путь к оказанию помощи еще 8 государствам-членам для перевооружения

17 февраля Совет ЕС принял ряд имплементационных решений, которые в рамках инициативы SAFE оказывают финансовую помощь еще восьми странам Евросоюза.

— Сегодня Совет ЕС формально принял (как пункт без обсуждения на заседании Совета ECOFIN) второй пакет имплементационных решений, оказывающих финансовую помощь в рамках регламента SAFE, доступной для следующих стран: Эстония, Греция, Италия, Латвия, Литва, Польша, Словакия, Финляндия, — сказала спикер Кипрского председательства.

Она добавила, что поскольку оборона является одним из приоритетов ЕС, Кипрское председательство настойчиво работает над обеспечением плавной и быстрой имплементации SAFE.

Эти имплементационные решения проложат путь для выделения Комиссией доступных долгосрочных ссуд в рамках инструмента SAFE. Это в свою очередь демонстрация того, что ЕС выполняет свои обязательства по обороне.

В частности, план Польши предусматривает получение наибольшей помощи среди всех государств-участников программы, около 44 млрд евро.

Напомним, что на прошлой неделе были одобрены соответствующие решения по Бельгии, Болгарии, Кипру, Дании, Испании, Хорватии, Португалии и Румынии.

