Еще 8 государств-членов ЕС получат помощь по перевооружению по инициативе SAFE: перечень
- Соответствующие решения приняты для Эстонии, Греции, Италии, Латвии, Литвы, Польши, Словакии и Финляндии.
- Это своеобразная демонстрация того, что ЕС выполняет свои обязательства в сфере обороны.
17 февраля Совет ЕС принял ряд имплементационных решений, которые в рамках инициативы SAFE оказывают финансовую помощь еще восьми странам Евросоюза.
— Сегодня Совет ЕС формально принял (как пункт без обсуждения на заседании Совета ECOFIN) второй пакет имплементационных решений, оказывающих финансовую помощь в рамках регламента SAFE, доступной для следующих стран: Эстония, Греция, Италия, Латвия, Литва, Польша, Словакия, Финляндия, — сказала спикер Кипрского председательства.
Она добавила, что поскольку оборона является одним из приоритетов ЕС, Кипрское председательство настойчиво работает над обеспечением плавной и быстрой имплементации SAFE.
Эти имплементационные решения проложат путь для выделения Комиссией доступных долгосрочных ссуд в рамках инструмента SAFE. Это в свою очередь демонстрация того, что ЕС выполняет свои обязательства по обороне.
В частности, план Польши предусматривает получение наибольшей помощи среди всех государств-участников программы, около 44 млрд евро.
Напомним, что на прошлой неделе были одобрены соответствующие решения по Бельгии, Болгарии, Кипру, Дании, Испании, Хорватии, Португалии и Румынии.