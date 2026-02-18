Швеция предупредила НАТО о серьезной и конкретной угрозе со стороны РФ
- Разведка Швеции назвала Россию главной и серьезной военной угрозой для НАТО.
- Среди действий РФ — нарушение воздушного пространства, диверсии и масштабные кибератаки.
- В Европе считают, что Россия готовится к новым войнам даже после возможного мира в Украине
Разведка Швеции заявила, что Россия представляет серьезную и конкретную угрозу безопасности для всего НАТО, а все более рискованные действия Москвы могут привести к опасной эскалации.
Об этом говорится в ежегодном докладе шведской разведки, на который ссылается издание Politico.
Россия — угроза для НАТО: что заявила разведка Швеции
В ежегодном отчете шведской разведки Россию назвали главной военной угрозой для Швеции и НАТО.
В документе отмечается, что угроза является “серьезной и конкретной”, а поведение Москвы — оппортунистическим и агрессивным.
— Россия является основной военной угрозой для Швеции и НАТО, — говорится в отчете.
Среди примеров враждебных действий России в регионе приводятся нарушения воздушного пространства, диверсии, кибератаки, а также активность в Балтийском море.
Оценка Швеции прозвучала после заявлений эстонской разведки, которая также назвала Россию опасной, хотя и подчеркнула, что пока нет признаков неизбежного нападения РФ на страны НАТО в 2027 году.
В то же время в отчетах союзников отмечается, что Россия резко нарастила производство артиллерии — в 17 раз с начала полномасштабной войны против Украины.
Это, по мнению разведки, свидетельствует о подготовке Москвы к новым войнам даже в случае завершения боевых действий в Украине.
Ранее американский сенатор Ричард Блюменталь заявил, что Россия целенаправленно атакует американские компании и заводы в Украине, нанося удары по бизнесу США ракетами и дронами.
По его словам, эти действия должны вызвать значительно более жесткую реакцию со стороны Запада.