Разведка Швеции заявила, что Россия представляет серьезную и конкретную угрозу безопасности для всего НАТО, а все более рискованные действия Москвы могут привести к опасной эскалации.

Об этом говорится в ежегодном докладе шведской разведки, на который ссылается издание Politico.

Россия — угроза для НАТО: что заявила разведка Швеции

В ежегодном отчете шведской разведки Россию назвали главной военной угрозой для Швеции и НАТО.

В документе отмечается, что угроза является “серьезной и конкретной”, а поведение Москвы — оппортунистическим и агрессивным.

— Россия является основной военной угрозой для Швеции и НАТО, — говорится в отчете.

Среди примеров враждебных действий России в регионе приводятся нарушения воздушного пространства, диверсии, кибератаки, а также активность в Балтийском море.

Оценка Швеции прозвучала после заявлений эстонской разведки, которая также назвала Россию опасной, хотя и подчеркнула, что пока нет признаков неизбежного нападения РФ на страны НАТО в 2027 году.

В то же время в отчетах союзников отмечается, что Россия резко нарастила производство артиллерии — в 17 раз с начала полномасштабной войны против Украины.

Это, по мнению разведки, свидетельствует о подготовке Москвы к новым войнам даже в случае завершения боевых действий в Украине.

Ранее американский сенатор Ричард Блюменталь заявил, что Россия целенаправленно атакует американские компании и заводы в Украине, нанося удары по бизнесу США ракетами и дронами.

По его словам, эти действия должны вызвать значительно более жесткую реакцию со стороны Запада.

