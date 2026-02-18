Европейский Союз готовит комплексный план поддержки регионов, граничащих с Россией, Беларусью и Украиной, чтобы остановить экономический спад, депопуляцию и рост рисков безопасности на восточной границе ЕС.

Об этом сообщает Politico со ссылкой на проект документа Европейской комиссии.

План ЕС для восточных регионов: что известно

Европейская комиссия намерена представить так называемую “Коммуникацию по восточным приграничным регионам”, которая предусматривает инвестирование в регионы ЕС, наиболее пострадавшие от последствий полномасштабной войны РФ против Украины.

Наибольший экономический удар понесли страны Балтии, Финляндия и Польша.

Там фиксируют сокращение инвестиций, падение грузовых перевозок, уменьшение туристических потоков и дополнительную нагрузку на государственные службы из-за миграции.

В Брюсселе опасаются, что отток населения из приграничных регионов может подорвать способность ЕС защищать свою восточную границу, а социально-экономические проблемы — сделать эти территории уязвимыми для радикальных политических сил и российской пропаганды.

Исполнительный вице-президент Еврокомиссии по вопросам сплоченности Раффаэле Фитто представит стратегию без привлечения новых бюджетных средств, поскольку действующий финансовый план ЕС до 2028 года уже перегружен.

Финансирование и EastInvest

Ключевым инструментом должна стать инвестиционная платформа EastInvest, к которой привлекут глобальные финансовые институты.

Странам, граничащим с Россией и Беларусью — Финляндии, Польше, Эстонии, Латвии и Литве — разрешат использовать часть фондов регионального развития ЕС для предоставления гарантий:

Европейскому инвестиционному банку

Европейскому банку реконструкции и развития

Северному инвестиционному банку

национальным банкам развития

Цель — обеспечить дешевые кредиты для бизнеса в приграничных регионах, в частности тех, которые граничат с Украиной.

На фоне войны России против Украины Европейский Союз также усиливает давление на российскую энергетику.

В частности, Великобритания вместе со странами Балтии и Северной Европы обсуждает возможность задержания танкеров российского теневого флота, которые используются для обхода санкций.

По данным Bloomberg, теневой флот РФ насчитывает около 1 500 танкеров, более 600 из которых уже находятся под санкциями ЕС, Великобритании и США.

Обсуждения проходили в рамках Мюнхенской конференции по безопасности с участием Объединенных экспедиционных сил.

