Ночью 19 февраля в городе Великие Луки Псковской области РФ прогремели взрывы — ударные дроны атаковали местную нефтебазу.

Об этом сообщает телеграм-канал Astra.

Атака на нефтебазу в Псковской области

Резервуар с нефтепродуктами загорелся после атаки дронов на нефтебазу, на месте работают экстренные службы, сообщил губернатор Михаил Ведерников в мессенджере MAX.

По данным ASTRA, на нефтебазе над резервуарами установили защитную сетку. Однако дроны ее пробили, после чего произошел крупный пожар.

Великолукская нефтебаза принадлежит компании ООО Псковнефтепродукт. На нефтебазе хранятся нефтепродукты (дизельное топливо, бензин и другие виды нефтепродуктов) для дальнейшей отгрузки и распределения по сетям АЗС и транспортных компаний.

Нефтебазу в Великих Луках уже атаковали дроны в апреле 2024 года.

Минобороны РФ сообщило, что ночью над территорией России противовоздушная оборона сбила 113 украинских беспилотников.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1457-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

