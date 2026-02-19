Европейский Союз не оказывает давления на Украину с требованием возобновить транзит российской нефти по поврежденному нефтепроводу Дружба, учитывая систематические разрушения энергетической инфраструктуры со стороны РФ.

Возобновление транзита российской нефти

Об этом, отвечая на вопросы корреспондентки Европейской правды, заявила спикер Европейская комиссия Анна-Кайса Итконен.

По ее словам, ЕС не устанавливает для Украины никаких дедлайнов по ремонту нефтепровода Дружба и возобновлению транспортировки российской нефти в Европу.

Сейчас смотрят

– Что касается восстановления Украиной нефтепровода “Дружба”, я хочу очень четко заявить, что мы находимся в контакте со всеми соответствующими органами власти Украины, чтобы получить разъяснения по поводу сроков ремонта. Мы не подталкиваем, не жмем и не устанавливаем Украине никаких временных рамок для этого, – заявила Итконен.

Она отметила, что в течение четырех лет войны Россия использовала украинскую энергетическую инфраструктуру, в то же время “они стратегически и систематически уничтожали ее”.

– Украина продемонстрировала сверхчеловеческие усилия, продолжая ремонт и восстановление в значительной степени при поддержке государств-членов ЕС и Еврокомиссии, которую мы мобилизовали, чтобы обеспечить тепло в больницах и домах, а также работу промышленности. Так что в этом случае мы не подталкиваем, не жмем, нет никаких дедлайнов. Это должно быть абсолютно понятно, – сказала спикера.

Итконен также отметила, что, учитывая ситуацию, Евросоюз продолжает оставаться на связи с украинской стороной.

Ранее сообщалось, что Венгрия пригрозила прекращением экспорта электроэнергии и газа в Украину в случае невозобновления работы Дружбы.

Это заявление прозвучало после объявления об остановке поставок дизельного топлива в Украину.

Напомним, транспортировка российской сырой нефти по трубопроводу Дружба в Словакию и Венгрию через территорию Украины была приостановлена ​​в конце прошлого месяца из-за масштабных атак РФ на украинскую энергосистему.

В то же время, Братислава и Будапешт обвиняют Киев в отказе ремонтировать поврежденные участки нефтепровода. Накануне правительство Словакии также заявило об остановке поставок дизельного топлива в Украину.

Источник : Європейська правда

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.