В офисе генерального секретаря ООН объяснили президенту США Дональду Трампу, кто должен контролировать деятельность Организации Объединенных Наций.

Ответ озвучил пресс-секретарь генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик.

Реакция ООН на заявление Трампа: что известно

Отвечая на вопросы журналистов в Нью-Йорке, Дюжаррик напомнил, что порядок функционирования Организации Объединенных Наций определен ее уставом.

— Если обратиться к Уставу ООН, который остается нашим руководящим принципом, то очевидно, что за деятельностью организации наблюдают государства-члены через Генеральную Ассамблею и Совет Безопасности, — отметил пресс-секретарь.

Таким образом, в ООН фактически отвергли утверждение о возможном внешнем “контроле” за работой организации.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что созданный им Совет мира планирует очень тесно сотрудничать с Организацией Объединенных Наций и фактически контролировать ее деятельность.

По его словам, Совет мира якобы должен обеспечить надлежащее функционирование ООН и при необходимости даже оказывать ей финансовую поддержку.

Источник : Укрінформ

