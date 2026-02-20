Это очевидно — в ООН ответили Трампу, кто должен контролировать организацию
- В ООН напомнили, что контроль за организацией осуществляют государства-члены.
- Спикер Антониу Гутерриша сослался на Устав ООН как основной руководящий документ.
- Заявление стало реакцией на слова Трампа о "контроле" Совета мира над ООН.
В офисе генерального секретаря ООН объяснили президенту США Дональду Трампу, кто должен контролировать деятельность Организации Объединенных Наций.
Ответ озвучил пресс-секретарь генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик.
Реакция ООН на заявление Трампа: что известно
Отвечая на вопросы журналистов в Нью-Йорке, Дюжаррик напомнил, что порядок функционирования Организации Объединенных Наций определен ее уставом.
— Если обратиться к Уставу ООН, который остается нашим руководящим принципом, то очевидно, что за деятельностью организации наблюдают государства-члены через Генеральную Ассамблею и Совет Безопасности, — отметил пресс-секретарь.
Таким образом, в ООН фактически отвергли утверждение о возможном внешнем “контроле” за работой организации.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что созданный им Совет мира планирует очень тесно сотрудничать с Организацией Объединенных Наций и фактически контролировать ее деятельность.
По его словам, Совет мира якобы должен обеспечить надлежащее функционирование ООН и при необходимости даже оказывать ей финансовую поддержку.