Евросоюз планирует одобрить новый 20-й пакет санкций против России 23 февраля.

Об этом сообщила глава дипломатии ЕС Кая Каллас.

Что известно о 20-м пакете санкций ЕС против России

Кая Каллас сделала это заявление после заседания министров обороны стран Группы E5.

По ее словам, дата 23 февраля является целью Европейского Союза.

– Санкции работают. Они наносят серьезный ущерб экономике России, и каждая новая мера еще больше ограничивает ее возможности вести войну. Москва не является непобедимой. Ее армия несет рекордные потери, а экономика находится под большим давлением, – цитирует Каллас The Guardian.

Она пояснила, что российский диктатор Владимир Путин не закончит эту войну, пока потери не превысят выгоды, и это именно та точка, которой стремятся достичь в ЕС.

Напомним, Еврокомиссия представила 20-й пакет санкций ЕС в отношении России 6 февраля.

В него вошли экономика, финансовые услуги и торговля.

Сейчас предложение должен утвердить Совет ЕС, но для этого все 27 стран Евросоюза должны проголосовать единогласно.

27 января президент Владимир Зеленский сообщил, что есть сигналы от европейских партнеров о готовности усилить давление на Россию для уменьшения ее способности вести войну против Украины.

По словам президента, важно обеспечить давление на всю инфраструктуру российского экспорта нефти, в частности на танкерный флот РФ.

