Министры девяти стран ЕС призвали Европейская комиссия пересмотреть планы по расширению штата и росту административных расходов на фоне бюджетного давления на государства-члены.

Об этом сообщает Politico.

В письме к еврокомиссару по бюджету Пётр Серафин, инициированному Австрией, министры в целом поддержали намерение оптимизировать следующую Многолетнюю финансовую рамку (БФР), однако раскритиковали идею нанять около 2500 новых сотрудников и увеличить административные расходы.

Речь идет о примерно 1,4 млрд евро на дополнительные должности в период действия МФР 2028-2034 годов.

– Мы ожидаем, что Комиссия представит амбициозные, количественно выраженные предложения как непосредственный вклад в текущие переговоры относительно следующей БФР, в частности, относительно административной системы ЕС, отражающей вызовы нашего времени, – отмечается в документе.

Письмо подписали министры Австрии, Чехии, Дании, Германии, Эстонии, Латвии, Швеции, Финляндии и Нидерландов.

Они отмечают, что предложенное увеличение штата и значительный рост расходов по разделу 4 (администрация) противоречит задекларированным целям эффективности, сдержанности и реформ и может подорвать доверие к более широкому бюджетному предложению.

Страны ЕС сейчас ведут длительные переговоры по новому долгосрочному бюджету после предложения Комиссии, представленного в июле 2025 года.

Процесс включает Комиссию, Совет и Парламент ЕС. В то же время, сама Комиссия проводит масштабный пересмотр внутренних процессов для их рационализации.

Авторы письма подчеркивают, что исполнительный орган ЕС должен применять к себе те же принципы бюджетной дисциплины, которые требует от государств-членов.

– Давление на национальные правительства с целью повышения эффективности государственных расходов усиливается. Страны-члены, часто по просьбе Комиссии, отреагировали сложными реформами, направленными на повышение эффективности, сокращение штатов и экономию средств, – говорится в документе.

Министр Европы, интеграции и семьи Австрии Клаудия Бауэр в письменном комментарии отметила: “Доверие Европейской комиссии, требующей от государств-членов бюджетной дисциплины, в значительной степени зависит от соблюдения ею собственных принципов. Если национальные администрации по всей Европе должны сокращать государственные расходы, мы ожидаем, что мы ожидаем”.

– В то время, когда национальные правительства находятся под огромным финансовым давлением, существенное увеличение административных должностей в ЕС рискует послать гражданам неправильный сигнал, – добавила она.

Ранее сообщалось, что Европейский парламент в рамках экономии упраздняет подкасты, отказывается от расширения мер для посетителей и сокращает внутренние публикации.

