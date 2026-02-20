Следующая встреча в Женеве состоится в течение 10 дней – Зеленский
- Следующая встреча переговорных групп должна состояться в течение 10 дней, вероятным местом проведения снова станет Женева.
- Владимир Зеленский заявил, что в ближайшие два дня обсудит с командой месседжи и мандат для переговорных групп.
Следующая встреча переговорных групп должна состояться в течение 10 дней. Вероятным местом проведения снова станет Женева.
Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.
Переговоры в Женеве: что известно о следующем раунде
— Договорились, что в течение 10 дней состоится еще одна встреча. Скорее всего, так же в Женеве. На мой взгляд, в целом, то, что была встреча — это хорошо, — сказал Зеленский журналистам в пятницу, 20 февраля, по итогам совещания с переговорной командой.
Президент отметил, что в ближайшие два дня он обсудит с командой месседжи, с которыми представители Украины поедут на следующую встречу.
— И посмотрим, какой мандат будет у переговорных групп, — добавил он.
Напомним, 17 февраля в Женеве стартовал новый раунд трехсторонних переговоров с участием делегаций Украины, США и РФ.
18 февраля по итогам двухдневных переговоров Зеленский заявил, что их результат является достаточным.
По его словам, встреча военных была серьезной и содержательной. Представители политической группы обсудили чувствительные вопросы.
Президент добавил, что “вопросы о возможных компромиссах и необходимой встрече лидеров не были в достаточной степени проработаны”.
— Рассчитываем на следующую встречу, и было бы правильно еще в феврале. Важно, что присутствовали европейцы – Франция, Великобритания, Германия, Италия, Швейцария как принимающая сторона, – отметил глава государства.
Он подчеркнул, что Европа должна быть участницей переговорного процесса, и Украина постоянно продвигает эту позицию.