Санкции против самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко являются лишь первым шагом. Украина будет развивать этот процесс и работать над юридической базой для продолжения санкционной политики.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью белорусскому медиа Зеркало.

Зеленский о санкциях против Лукашенко

– Мы планируем это развивать. Сейчас работаем над юридической базой для продолжения санкционной политики. Это коснется не только Лукашенко, но и его окружения, его сыновей и других, – утверждает президент Украины.

По словам Зеленского, Украина намерена следить за всей той военной помощью, которую Лукашенко оказывает российской армии.

Как отметил президент, украинская сторона не поднимала вопрос Лукашенко с американской стороной, потому что видела, что представители США настроены найти с ним коммуникацию и результат дипломатическим путем.

Однако он подчеркнул, что теперь Украина будет включаться в этот трек и говорить с американцами о том, что так не может происходить.

По мнению Зеленского, Лукашенко поддерживает российский режим. По его словам, самопровозглашенный президент Беларуси не только поддерживает геополитику России, но и помогает убивать гражданских во время войны.

– У нас есть доказательства этого. Все это есть на картах, видео, все зафиксировано – как с территории Беларуси благодаря ретрансляторам заходили Shahed. И после этого были нанесены удары по нам. Были потери среди гражданского населения, – утверждает он.

Как объяснил Зеленский, для Украины – это преступление, поэтому продолжается работа по установлению юридической составляющей.

